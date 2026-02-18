Dokončení D3 krok za krokem. Máme čtvrté územní rozhodnutí z pěti, chválí si ŘSD

Den, kdy naplno začne stavba všech středočeských úseků najednou, se blíží. Vykoupená je zhruba polovina potřebných pozemků a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) navíc získalo další zásadní povolení.
„Máme čtvrté vydané územní rozhodnutí z pěti řešených na D3 a souvisejících stavbách,“ potvrdil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
To aktuální se týká úseku Václavice–Voračice, který je dlouhý 15,8 kilometru. Letos se chystá ředitelství podat žádost o stavební povolení. Pro představu jak taková dokumentace pro územní rozhodnutí vypadá? Je to materiál, který má 350 stran.
ŘSD plánuje, že začne stavět všechny středočeské úseky najednou, a to v roce 2028. Jezdit by se po nich mělo za další čtyři roky od zahájení prací. Středočeská část D3 bude dlouhá 58,5 kilometru. Její začátek bude napojený u Jesenice na Pražský okruh. Trasa dál povede jižním směrem kolem Jílového, Hostěradic, Václavic, Voračic a Nové Hospody.
Součástí projektu je mimo jiné 51 mostů, 14 nadjezdů, 7 tunelů či 37 protihlukových stěn o celkové délce 17,1 kilometru. Odhadované náklady činí 71,3 miliardy korun bez DPH.
Kilometrový tunel i ekodukty. Takto bude vypadat D3 mezi Václavicemi a Voračicemi
Na úseku Václavice–Voračice, který má čerstvě územní rozhodnutí, bude například 11 mostů, 5 nadjezdů či oboustranná odpočívka Minartice a 950 metrů dlouhý tunel Prostřední vrch.
„Majetkoprávní příprava pokračuje naplno v celé trase. V tuto chvíli se velmi rychle přibližujeme k padesáti procentům uzavřených kupních smluv,“ uvedla Zuzana Urbancová, vedoucí týmu přípravy středočeské D3 z ŘSD.
Projekt se samozřejmě neobešel bez odpůrců a roky se debatovalo o vedení trasy. Kritici se obávají například problémů s podložím v okolí Jílového, kde se ve středověku těžilo zlato. Ministerstvo dopravy a ŘSD namítají, že trasa přes Posázaví byla opakovaně vyhodnocená jako ekonomicky smysluplná a nejvhodnější.
Jihočeši očekávají dokončení D3 až do Prahy podobně netrpělivě, jako to bylo u všech úseků od Mezna až po Rakousko. Právě u hranic ještě kus jihočeské části chybí.
Odstřely dvakrát denně
Řidiči se ale letos mohou těšit na zprovoznění dalších etap. „V srpnu bude dokončená část na hranicích s Rakouskem,“ potvrdil šéf ŘSD Radek Mátl. Začne tak sloužit úsek od Nažidel dlouhý 3,5 kilometru. K němu by se měla do konce roku přidat další část, tentokrát bezmála 6 kilometrů od Kaplice nádraží do Kaplice. Na jihu Čech už pak bude chybět jen poslední úsek D3 od Kaplice do Nažidel, který bude v provozu v roce 2027.
Ale ještě zpátky ke středočeským částem. Tam už ŘSD například dělá průzkumné štoly v místech budoucích tunelů. Firma Metrostav TBR jednu z nich razí pro tunel Kamenná Vrata.
V lednu bylo hotových 370 metrů, což je přibližně čtvrtina celé štoly. Práce tam začaly loni v srpnu a dokončené budou na podzim roku 2027. Tunel bude dlouhý 1,6 kilometru a stane se součástí úseku mezi Prahou a Jílovým u Prahy.
Nové úseky jihočeské dálnice D3 a D4 fungují rok. Ulevily od kolon, zrychlily jízdu
Průměrný postup ražby Kamenných Vrat je přibližně 25 až 30 metrů týdně. Rychlost závisí na pevnosti horniny. „Odstřely se dělají dvakrát denně. Po každém se ze štoly vytěží rubanina, čímž vznikne volný prostor – výrub. Na něj se instalují ocelové sítě, které slouží jako výztuž pro následné nanesení stříkaného betonu,“ popsal Jan Rýdl s tím, že takto vznikne první zpevněná stěna.
Vše se monitoruje včetně měření seismické odezvy tak, aby se nepoškodily objekty nad štolou. Maximální hloubka nadloží je 32 metrů. Tuneláři sledují i vliv ražby na podzemní vody. „Děláme to pomocí čidel v hydrogeologických vrtech nebo ve studních,“ vysvětluje Petr Svoboda, náměstek ředitele Metrostavu TBR.
12. února 2026