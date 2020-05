Řidiči si přestanou krátit cestu centrem Českých Budějovic

Zástupci města měli už pár měsíců k dispozici dva materiály, které se zmírněním dopravy zabývají. Nakonec si jako hlavní podklad vybrali zprávu od dopravního experta Tomáše Otepky, jenž má nyní pro radnici vypracovat podrobnou dokumentaci. V té už budou zapracované přesné úpravy, které mají v centru více upřednostnit chodce a cyklisty na úkor motoristů.

„Hotovo má být letos v prosinci a hned poté bychom navržené změny mohli začít proměňovat ve skutečnost,“ potvrdil Viktor Lavička, náměstek primátora pro dopravu.

Co všechno bude jinak, lze zatím jen předpokládat, ale jednou ze zásadních úprav má být právě vytvoření jednosměrky v Biskupské ulici. Už dříve padl i názor, zda by se pro minibusy MHD naopak nemohl otevřít Zlatý most u Jihočeského divadla. To se však jeví jako méně pravděpodobné. Otázkou je, zda se třeba na jedné ze stran náměstí přestane úplně parkovat.

V nedávném průzkumu MF DNES podpořila omezení parkování v centru většina ze zastupitelů, kteří na dotazy reagovali.

V minulosti už se jednou podařilo omezit provoz, když nebylo možné z ulice U Černé věže přijet přímo na náměstí Přemysla Otakara II. Pro řidiče už pak průjezd centrem nebyl tak komfortní zkratkou ze severu na jih, jako je tomu nyní. Jenže opatření vydrželo jen chvíli a po stížnostech několika obyvatel vedení města ustoupilo a vše se vrátilo do původního stavu.

„V současnosti centrum stále trpí velkým množstvím aut, které náměstím pouze projíždí, aniž by se tam zastavila. To je nadále neúnosné,“ uvedl Lavička. Jeho předchůdce ve funkci František Konečný už před pěti lety plánoval udělat z Kanovnické ulice pěší zónu a upřednostnit chodce, jichž tudy projde kolem jedenácti tisíc denně. Na žádné zásadnější změny se však od té doby nedostalo.

Změní to provoz na Sadech

Zástupci vedení města upozorňují, že při tvorbě dokumentu na zklidnění centra budou spolupracovat i s tamními podnikateli a obyvateli, kteří předají své zkušenosti s provozem v historickém jádru.

Úpravy budou mít širší dopad, a tak bude materiál řešit i změny v okolí náměstí. Ve chvíli, kdy přestanou auta centrem projíždět a používat ho jako zkratku, jich samozřejmě přibude na Sadech, kolem pošty a na Senovážném náměstí, kde je velmi hustý provoz. Proto bude pravděpodobně nutné změnit například nastavení semaforů.