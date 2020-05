Uzavírky zhoršují provoz v Českých Budějovicích. Neprůjezdná je i Plavská

„Termín uzavírky Plavské je do 18. prosince letošního roku,“ informovala Jitka Welzlová, mluvčí českobudějovické radnice. Objízdné trasy vedou po Lidické či Novohradské ulici.

V souvislosti s tím nastaly ještě změny v ulicích Ot. Březiny a Na Děkanských polích, protože tudy rovněž vedou objížďky, staly se z nich jednosměrky. Při rekonstrukci silnice se město do akce zapojí vybudováním cyklostezky, která povede podél vozovky.

S tím, jak se lidé po koronavirových omezeních vrací do práce, houstne opět i doprava. Zanádražní komunikace je v těchto dnech hodně ucpaná v Suchém Vrbném. Důvodem je i to, že je zavřená zkratka ze Srubce do Mladého, a tak tudy jezdí více aut. Místem nelze projet z důvodu stavby dálničního obchvatu, ten omezuje provoz třeba i ve Vrátě.

V Budějovicích hodně přitěžuje dopravě také oprava mostu v Nádražní ulici na městském okruhu. „Teď už je místo poblíž křižovatky s Pražskou s omezením opět průjezdné. Problém je, že někteří řidiči kamionů nedodržují objízdnou trasu a projíždí tudy, což může ohrozit dělníky na stavbě. Už jsme požádali o umístění výškové zábrany, která by velká vozidla důrazněji upozornila, že tudy se vydat nemají,“ uvedl Viktor Lavička, náměstek primátora pro dopravu.

Strakonickou čeká frézování

Most ještě čeká třeba umístění celoplošné hydroizolace, osazení říms se svodidly a instalace mostního zábradlí. Úpravy se dočká i koryto Dobrovodské stoky. Kompletní dokončení opravy mostu je naplánované na konec srpna.

„Až skončí tato akce, měla by na ni navázat další, která bude mít rovněž dopad na provoz. Od září by mělo začít frézování silnice na Strakonické, a to od křižovatky s Pražskou po most u křižovatky Diamant směrem k sídlišti Vltava,“ upozornil Lavička. Podle něj se bude frézovat vždy po etapách tak, aby provoz zcela nezkolaboval.

Pokračuje také uzavírka při kompletní rekonstrukci části Nerudovy ulice na Pražském předměstí. Tam firma Eurovia CS mění chodníky či veřejné osvětlení. Hotovo má být před koncem srpna. A od 25. května do konce července řidiči projedou jen v jednom směru ulicí Matice školské mezi Lidickou třídou a Komenského. V místě bude stát jeřáb, který bude pomáhat s úpravami půdy na tamní základní škole.