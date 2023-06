Budějovice trápí nejhorší provoz z krajských měst, loni měly 761 nehod

S nehodami a jejich následky jsou na tom České Budějovice nejhůře ze všech krajských měst a dál drží nechtěné prvenství a podle GČP indexu mají za rok 2022 nejnebezpečnější dopravu ve srovnání všech krajských měst. Index porovnává počty vážných a tragických nehod.

Může se stát, že se některé z měst kvůli nějaké mimořádné události dostane v žebříčku třeba na jeden rok na tu nejhorší pozici. Jenže u Budějovic to není náhoda. Jsou na tom nejhůře i za poslední tři roky. A na chvostu se pohybují už 15 let.

„Vloni jsme zde evidovali 761 nehod, z nichž 30 bylo vážných nebo smrtelných,“ upřesnil Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny, která statistiky dlouhodobě sleduje.

Problematická je rovněž bezpečnost pro takzvané zranitelné účastníky provozu – chodce, cyklisty a motorkáře. V tomto ohledu je za Budějovicemi horší už jen Zlín.

Špatnou situaci potvrzuje i policie. „Naše statistiky zpracováváme jinak, ale obecně mohu potvrdit, že stav dopravy v Budějovicích není vůbec dobrý,“ reagoval před nedávnem jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Pořadí krajských měst za poslední tři roky v GČP indexu: 1. Hradec Králové, 2. Liberec, 3. Olomouc, 4. Karlovy Vary, 5. Praha, 6. Ostrava, 7. Ústí nad Labem, 8. Pardubice, 9. Jihlava, 10. Zlín, 11. Plzeň, 12. Brno, 13. České Budějovice Pozn.: GČP index vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě poměru vážných a smrtelných nehod k celkovému počtu nehod v zastavěné oblasti krajských měst.

Na opačném konci indexu, tedy nejlepší, bývá v poslední době Hradec Králové. Pro srovnání, nehod tam bylo skoro stejně, ale následky nebyly tak vážné a vyžádaly si jen tři těžce zraněné lidi.

Podle Matznera je zásadní, že Budějovice stále nemají dálniční obchvat. „Projíždí tudy veškerá tranzitní doprava. Tisíce vozidel, které by město minuly, jedou prakticky do centra,“ zdůraznil mluvčí. Narážel tím například na zatíženou Mánesovu ulici, která je jen několik stovek metrů od historického jádra Budějovic, a přitom funguje i jako městský okruh.

S jeho slovy se ztotožňuje i náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš. „Obchvat by měl v tomto ohledu určitě pomoci. Jiná velká město ho mají a to je pak samozřejmě znát,“ konstatoval Bureš. Podle něj si je ale třeba uvědomit i to, že Budějovice mají ve srovnání s jinými městy malý katastr, méně ulic a o to hustější provoz.

Někteří řidiči si ale také všímají, že v Budějovicích motoristé porušují pravidla silničního provozu častěji než jinde. Ve velkém se například jezdí na červenou nebo nad povolenou rychlost.

„Jsem zvyklý i na pražský provoz, ale tady se jezdí hodně zběsile. A projíždění na červenou u výstaviště, u viaduktu, na Pražské a dalších místech, s tím se setkávám často. Není divu, že se pak tolik bourá a s takovými následky,“ reagoval jeden z řidičů Martin Houdek. Na mnoha křižovatkách sám pro jistotu nespoléhá jen na zelenou.

Na Srubci začnou měřit rychlost

Ve městě od letošního jara funguje nové centrální řízení dopravy. Díky tomu lze například vidět, kde jedou řidiči rychle a podobně. Zatím se ale tento systém nevyužívá k pokutování. Pilotní projekt si chtějí Budějovičtí vyzkoušet na nedalekém Srubci, kde začne nejdříve informační měření bez pokut a poté i s nimi. Mnoho řidičů obcí projíždí velmi rychle, a to i vedle školy.

„Dohodli jsme se na spolupráci s paní starostkou. Oni na to nemají potřebnou agendu, kterou zajistíme my. Zároveň si vyzkoušíme, jak velká je to administrativní zátěž,“ naznačil náměstek Bureš. Měření by tam mohlo začít v nadcházejících měsících. Když se osvědčí, může se časem dostat na vybraná místa také do krajského města.

Dopravní experti už také mají připravených prvních sedm modelů řízení dopravy při mimořádných událostech v Budějovicích. I to by mohlo zlepšit situaci na silnicích. Signalizace na semaforech se bude oproti klasickému nastavení měnit třeba při hokeji, fotbale či nehodě u viaduktu. Další modely budou přibývat.