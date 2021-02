Nové domovy pro seniory plánují v Milevsku i v Písku. V Táboře ho už staví

Adéla Hávová se stará o svého manžela, který trpí Alzheimerovou chorobou. Zatím zvládá péči doma, brzy ale přijde doba, kdy ho bude muset někam umístit.

„Střídají se u něj chvíle, kdy je naprosto v pořádku, s těmi, kdy se nechce oblékat, zlobí se na mě, neví, jestli je ráno nebo večer. I když já zatím nemám větší zdravotní problémy, jsem ve věku, kdy už se o něj dlouho nedokážu sama postarat,“ popisuje 80letá žena s tím, že bude muset zjistit možnosti, do kterého jihočeského zařízení by mohla případně manžela přihlásit.

„Samozřejmě bych byla ráda, aby byl co nejblíž k domovu a mohla jsem ho navštěvovat. S alzheimerem ho ale nepřijmou všude. Zatím hlavně chci, aby byl zapsán někde v pořadníku, a dál se uvidí,“ říká důchodkyně.

S podobnými příběhy se setkávají ředitelé domovů pro seniory často. „Poptávka je velká nejen z okolí Milevska, ale i z Táborska, nebo středočeských Sedlčan,“ potvrzuje Marie Jarošová, ředitelka Sociálních služeb města Milevska.

„Není to ale tak, že by všichni žadatelé chtěli službu využívat hned. Jejich situace se mění, někteří dokážou získat místo jinde, další zůstávají dlouhodobě v nemocnici, nebo bohužel zemřou,“ popisuje Jarošová.

Právě Milevsko je obcí s rozšířenou působností, která má nejstarší populaci v Jihočeském kraji. Představitelé města v prosinci rozhodli o rozšíření místního domu s pečovatelskou službou.

„Jedná se o nástavbu současné budovy, kde v prvním podlaží je 24 lůžek domova pro seniory, ale další dvě patra tvoří nájemní byty domu s pečovatelskou službou. Kapacita se zvýší o 34 lůžek,“ popisuje Jarošová.

V Písku řeší komplikace

Předpokládaný termín dokončení je podzim 2022. Akce vyjde celkem na 56 milionů korun a ovlivní tím hospodaření města na dalších 16 let.

Milevsku sice pokryje 26 milionů dotace od ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), město ale bude muset na dofinancování vlastního podílu využít dlouhodobý úvěr a od července 2023 ho splácet.

Milevsko proto chce zažádat ještě o další peněžitou pomoc z Krajského investičního fondu, ve kterém je letos vyčleněno 200 milionů. „Program má být vyvěšený 15. února a počítáme s tím, že se přihlásíme,“ míní Marie Jarošová.

Nový domov pro seniory chtějí začít stavět letos i v Písku. Má vyrůst na místě bývalého internátu Jitexu v Sovově ulici a nabídnout 56 lůžek. Město na něj v letošním rozpočtu vyčlenilo 73 milionů. Do poloviny roku je potřeba mít vybraného zhotovitele stavby, což je podmínkou pro získání dotace z MPSV ve výši 58,5 milionů korun.

Jenže na začátku roku se obrátili na představitele města autoři projektové dokumentace s žádostí o prodloužení termínu jejího odevzdání o dva měsíce. Mezi důvody uvedli mimo jiné rozšíření zadání ze strany města, ale i komplikace spojené s pandemií koronaviru.

„Termín podávání dotací se může stihnout, pokud město obdrží projekt do 31. března. Vypadá to, že by to mohli dokončit i dřív, třeba v průběhu února. Pak budeme moci začít vypisovat výběrové řízení na zhotovitele,“ doufá místostarosta Petr Hladík (KDU-ČSL).

Projekt počítá s tím, že by tam mohli žít i lidé s demencí. „Patra jsou navržena tak, že jsou od sebe oddělitelná. V případě, že by bylo potřeba zřídit tam oddělení domova se zvláštním režimem, teoreticky je možné některé patro pro tento účel vymezit. Standardní podlaží počítá s 18 klienty, což si myslím, že je i pro tento účel rozumný počet,“ naznačuje místostarosta Hladík.

Součástí projektu je i kuchyně, která by denně byla schopná uvařit tisíc jídel. Pokryla by tak potřeby všech domovů pro seniory ve městě. Pak by se školy, které teď vaří pro děti i důchodce, mohly soustředit pouze na jídla pro žáky.

Kraj rozdělí 70 milionů

V Táboře už se stavbou nového Centra pro seniory začali. Hotové má být za rok a nabídne dům s pečovatelskou službou pro 25 klientů, dům se zvláštním režimem pro 45 lidí s diagnózami stařeckých demencí, sídla sociálních organizací, centrální vývařovnu a prádelnu. Stavba vyjde na 240 milionů korun. Na obě budovy Tábor získal státní dotaci téměř 50 milionů korun.

O nová zařízení v jižních Čechách se chce postarat také Jihočeský kraj. Krajský rozpočet počítá pro tento rok se 70 miliony korun připravených na výstavbu nového domova pro seniory v Jindřichově Hradci, nového domova pro osoby se zvláštním režimem v Chýnově na Táborsku i přestavbu a přístavbu domova pro seniory v Horní Stropnici na Budějovicku.

„Plánujeme také přípravu výstavby specializovaného krajského centra v Českých Budějovicích, které bude zaměřené na péči o pacienty s degenerativními chorobami, jako je Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, a které v kraji zoufale chybí. Bude mít k dispozici také hospicová lůžka,“ podotýká náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová (ODS).

Jak ale sama říká, kapacity v kraji ani tak poptávku nepokryjí. „Je to dlouhodobý problém. I kdyby měly všechny jihočeské domovy pro seniory dvojnásobnou kapacitu, do měsíce by byla všechna místa obsazená,“ odhaduje Kozlová.