Zahoukáte nám? Velešínští hasiči ukázali nový zásahový vůz, farář mu požehnal

Hodinu po poledni se na velešínském náměstí pod kostelní věží začínají scházet desítky místních. Děti i dospělí se přišli v sobotu podívat na velké červenobílé auto. Po deseti letech místní sbor dobrovolných hasičů převzal novou cisternovou automobilovou stříkačku. Stávající zásahový vůz už dosluhoval, je starý přes čtyřicet let.

Po tom, co nové moderní technice požehnal místní farář Rafael Piotr Kaca, aby byla vždy ku pomoci a aby se s ní hasiči v pořádku vraceli domů, se na vůz vrhly zejména děti. Ty se snažily prozkoumat každou schránku automobilu, který pohání 440 koňských sil. Oblíbené byly i prohlídky interiéru.

„Zahoukáte nám, pane hasiči?“ ptala se holčička jednoho z mužů ve slavnostní uniformě. Za chvíli začala nová cisterna blikat červenými a modrými diodami a pak i houkat.

„Nové auto disponuje daleko větší nádrží na vodu. Její kapacita je čtyři kubíky. A čerpadlo už je schopné dodávat vodu jak ve středotlaku, tak i ve vysokotlaku. To s sebou přináší i její menší spotřebu. A to se vůbec nebavíme o komfortu pro posádku, to je nebe a dudy,“ poznamenal strojník sboru Milan Vlažný.

Velešínští dobrovolní hasiči za rok vyjedou zhruba ke stovce případů. Ať už se jedná o požáry, technické zásahy či dopravní nehody.

„Starý vůz byl už přece jen dýchavičný do kopce, takže i rychlost zásahu bude pro nás plus. Navíc mladší kluci se už tolik nebudou bát jezdit, protože novinka má automatickou převodovku, takže se může řidič soustředit čistě jen na jízdu, která je teď daleko pohodlnější,“ pochválil strojník.

Nová cisternová automobilová stříkačka vyšla na více než 7,5 milionu korun. Část zaplatilo město, část Česká kancelář pojistitelů z Fondu zábrany škod a část formou dotace Jihočeský kraj.