Příjezd do Budějovic zůstane zavřený déle, podle ŘSD za to může počasí

Poprvé jim měli silnici otevřít už loni v srpnu, potřebovali však více času a dostali ho. Podruhé měla skončit uzavírka letos na konci dubna. Opět to tak ale nebude. Obyvatelé Dobré Vody budou muset do Českých Budějovic a zpět dál jezdit po objízdné trase a hodně z nich už je z toho silně rozladěných.

Důvodem prodloužení omezení na Dobrovodské, která je hlavní trasou do krajského města, jsou další prodlevy při stavbě dálnice D3 a tunelu Pohůrka.

„Zhotovitel v současnosti podniká kroky k podání žádosti o novou uzavírku do 31. července s předpokladem zprovoznění do 30. června,“ potvrdil Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby D3. Úsek Úsilné – Hodějovice včetně části přes Dobrovodskou staví sdružení firem Hochtief CZ, Colas CZ a M-Silnice.

Omezení tedy potrvá minimálně o další dva měsíce déle. Na vině je tentokrát podle vyjádření ŘSD počasí. „Některé plánované práce jako například izolace tunelové konstrukce spadly do zimního období. Bohužel, právě tyto práce se mohou dělat jen v případě, že teploty stoupnou nad pět stupňů Celsia,“ konstatoval Koloušek.

Řidiči nejen z Dobré Vody tak budou muset dál jezdit po objížďce přes Pohůrku na vytíženou Ledenickou, po které do krajského města i tak denně přijíždí tisíce aut od Borovan či Srubce.

„Vadí mi, že se to prodlužuje už podruhé a nedokážou si to lépe spočítat. Nedivil bych se, kdyby se objevily ještě nějaké další problémy, kterých má stavba i tak dost,“ reagoval jeden z obyvatel Jan Řehák.

Dálnice D3 kolem Českých Budějovic má být hotová do konce roku 2024, a to včetně tunelu Pohůrka. Tam jsou však termíny extrémně napjaté. Stavbu velmi zdržela vynucená úprava projektu, technologie a postupu prací kvůli podloží a velkému množství spodní vody. Část Úsilné – Hodějovice dlouhou 7,2 kilometru staví už čtyři roky, stejně jako navazující úsek do Třebonína o délce 12,5 kilometru.