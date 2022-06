Děti na základní škole plní výzvu, o velké přestávce mají za úkol krást

Rodiče dětí ze ZŠ Nerudova a pod ní spadající ZŠ Čéčova v Budějovicích už před několika dny dostali upozornění od ředitele školy Zdeňka Šroma. Ten jim ve zprávě popisuje, co se děje, a že to není ojedinělý případ. „Ano, mohu sdělit, že se to stalo,“ reagoval stručně ředitel.

Informaci o krádežích na základě výzvy potvrdila i policie. „Je to skutečně tak. Věcí se zabývají kolegové z obvodního oddělení. Byly to dokonce desítky událostí,“ informoval jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Zapojit se měli především žáci šestých tříd. Na sociální síti měli vlastní skupinu, kde tato výzva (challnege) vznikla a řada dětí se do ní zapojila. Podle informací MF DNES utíkali někteří žáci krást například o velké přestávce do nedalekého IGY centra. „Podmínkou bylo, že to měla být věc za 200 až 300 korun,“ doplnil policejní mluvčí.

„No, a pokud to někdo nesplnil, nebo odmítl, tak ho v té skupině měli spolužáci označit za losera. Tím se děti mezi sebou snažily vyhecovat,“ sdělil jeden z rodičů, který si nepřál být jmenován.

Kromě školy, rodičů a policie se případem zabývá i OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). „Snažíme se v této věci postupovat i preventivně a na dalších školách už jsme upozornili, aby se žáci do něčeho takového určitě nepouštěli,“ dodal Bajcura.

Policisté se případem dál zabývají a zjišťují další okolnosti celé záležitosti včetně toho, jak vše vzniklo.