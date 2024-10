Muž zbil děti tyčí, při házení s míčem mu trefily sochu. Rodiče to nahlásili policii

Incident se stal v neděli odpoledne na veřejném prostranství nedaleko mostu přes Blanici.

„Děti si házely s míčem o strom a trefily vodníka v jeho dutině. Pán, který ho vyřezával, vyběhl z domu a dřevěnou násadou je začal opakovaně mlátit. Dětem se podařilo utéct a přiběhly mi to říct,“ popsal otec napadeného chlapce.

Když se pak za mužem, kterým je bývalý starosta města, vydal situaci řešit, vytáhl na něj senior hůl. Muž se pro média odmítl vyjádřit.

Několik ran do hlavy a zátylku schytala i dívka, kterou matka odvezla do prachatické nemocnice. „Dcera měla ve třech letech těžkou autonehodu, kdy byla i v kómatu. Naštěstí z toho vyšla bez následků. Bála jsem se, když si teď stěžovala na bolest hlavy, aby z toho něco nebylo. V Prachaticích jí nedělali rentgen, tak jsem ji pro jistotu vzala ještě do Budějovic. Tam zjistili, že má zablokovanou páteř, asi z uhýbání před ranami. Naštěstí je jinak v pořádku,“ sdělila matka s tím, že dítě je doma s ošetřovatelkou a musí do konce týdne dodržovat klidový režim.

„Byl jsem se synem včera také v Budějovicích na CT vyšetření, to naštěstí dopadlo dobře. Do pátku má být v klidu a v pondělí už půjde do školy,“ řekl otec, který se svým synem bydlí v husineckém azylovém domě Rybka.

„Chlapec je naprosto bezproblémový. Je to introvert, není nijak sprostý. Život těm dětem opravdu nakládá. Často k nám přichází z prostředí těžkého domácího násilí, ale to ti lidé neví. Mají vůči nim předsudky, protože jsou v azylovém domě. Mě se to strašně dotýká, protože soudí někoho, o kom neví vůbec nic,“ uvedla ředitelka zařízení Eva Dvořáková s tím, že se nejedná o první napadení.

„Jeden bývalý zastupitel topil v opilosti naše dvě malé děti v rybníku, protože tam dvouletý chlapeček hodil kamen. Pak k nám přišel pán s mačetou, že tam udělá pořádek. Ztratila se mu dvě kuřata, pak se zjistilo, že mu to vzal soused, ale svedlo se to na nás,“ popsala ředitelka.

Azylový dům spolupracuje s husineckou základní a mateřskou školou, místní děti ale podle Dvořákové těžko přijímají nováčky do kolektivu. „Každý člověk, který udělá nějaký problém, od nás odchází jenom proto, aby byl klid. Ten ale stejně není. Jsou u nás normální rodiny, které ztratily bydlení. Husinečtí to ale nevidí,“ posteskla si.

Prachatičtí policisté do středy šetřili nedělní incident, při němž mělo dojít k poškození zmíněné sochy, coby přestupek. „Případ je ve vyšetřování, nevylučujeme změnu právní kvalifikace při podezření z trestného činu. S ohledem na věk napadených nyní nebudeme sdělovat více informací,“ sdělila policejní mluvčí Martina Joklová.

Přestože vyšetřovatelé podezřelého znají, uvítají další informace od případných svědků události. Ti se mohou obracet na linku 158.

„Já na pánovi nechci žádnou finanční kompenzaci, ale jde mi o to, aby byl za to potrestaný. Nemůže se to zamést pod koberec,“ dodala maminka školačky.