Dětí se na jihu Čech rodí stále méně, situace může ovlivnit malotřídky

Přesné číslo statistici zatím nemají. Podle dlouhodobých ukazatelů je zřejmé, že v Jihočeském kraji nebyl v tomto století tak slabý rok jako ten loňský.

„V předchozích letech se počet živě narozených dětí pohyboval okolo 6,6 tisíce. Od roku 2017, kdy jich přišlo na svět 6 880, tento počet klesal pouze s výjimkou roku 2021, kdy byl nárůst o 147 dětí. Mezi lety 2022 a 2021 ale došlo k poklesu o 9,1 procenta,“ přiblížila Irena Votrubová z krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Českých Budějovicích.

Klesající počty porodů potvrzuje i poslední údaj z konce třetího čtvrtletí loňského roku, kdy se od začátku ledna do konce září narodilo na území kraje pouze 4 080 dětí.

„Můžeme za loňský rok tedy předpokládat další pokles. Ve srovnání se stejným období v předchozím roce je to o téměř 600 novorozenců méně,“ doplnila Votrubová.

Podle ní se do slabé porodnosti promítá celá řada společenských ukazatelů. Zcela jistě se v ní ale odráží koronavirová pandemie nebo současné válečné konflikty, především ten na Ukrajině.

„Dalším faktorem je i počet potenciálních matek. Od roku 1990 klesal počet narozených dětí z více než osmi tisíc až k minimu z roku 1996, kdy se jich narodilo lehce přes pět a půl tisíce. Míra porodů vzrůstala až od roku 2003 a na konci dekády už jich bylo přes sedm tisíc,“ přidala Votrubová.

Pokles zaregistrovaly i jihočeské porodnice. Například v Písku se loni narodilo přibližně o 13 procent méně dětí než v roce 2022. Stejná situace je také v porodnici táborské nemocnice, kde se i v letošním roce chystají na další úbytek rodiček, a to přibližně o deset procent.

„Zdá se mi, že v tomto ohledu vymíráme. Lidí bude stále méně. Situaci v nemocnicích ale ovlivňuje i fakt, že spousta matek hledá alternativní způsoby porodu nebo chtějí rodit doma. To s sebou nese rizika, což přičítám i tomu, že si rodičky hledají spoustu informací jen na internetu. Snažíme se přistoupit na jejich porodní plány, někde je lákají k porodu ve zdravotnickém zařízení i stále vyšším komfortem,“ popisuje primář táborské porodnice Jiří Holub.

Méně rodiček loni zamířilo také do prachatické porodnice, kde napočítali pouhých 172 porodů. To je přibližně o osm procent méně než v předchozím roce.

„I když to není tak velký pokles jako jinde, přesto je to pro nás znatelný rozdíl. Sice nemáme ambice mít vyšší stovky porodů ročně, rádi bychom jich však měli více. Musíme se naučit pracovat i se skupinou žen, které hledají alternativní cesty porodu. Tyto trendy jsou momentálně na vzestupu,“ přidává Vladimír Študent, primář porodnice v Nemocnici Prachatice.

Obavy o školy na vesnicích

I když statistici na demografickém výhledu do příštích let stále pracují, už teď je jisté, že se úbytek dětí projeví i ve školství. Zejména v mateřských či základních školách ve velkých městech je každoročně značná poptávka po volných místech pro prvňáčky. I díky nižší porodnosti by se tak na přechodnou dobu mohly na konci dekády zmírnit návaly u zápisů na základní školy.

„Úbytek dětí nám v tomto případě trochu odlehčí nepříznivou situaci na mnoha místech. Na druhou stranu se to pochopitelně dotkne i malotřídních škol na venkově, které často bojují o každého žáka. Momentálně tedy na ministerstvu školství i parlamentním školském výboru diskutujeme, jak situaci na vesnicích řešit,“ upřesňuje náměstek hejtmana a místopředseda parlamentního školského výboru Pavel Klíma.

Jako jedna z možných variant, ke které se sám přiklání, je větší podpora svazkových škol, které by mohly menší zařízení v jednotlivých obcích nahradit.

„Jeví se nám to jako nejlepší varianta, protože děti ve větších kolektivech navíc dosahují lepších studijních výsledků, a to díky vhodnějším podmínkám pro vzdělávání. V neposlední řadě je to také otázka finančních úspor,“ připouští Klíma.