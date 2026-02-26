Operační středisko vyslalo do Větřní pozemní posádku záchranářů, vůz s lékařem z Českého Krumlova a také vrtulník letecké záchranné služby.
Při demolici budovy tam asi dvacetiletého muže zavalila část zdi. Dělník utrpěl závažná mnohočetná poranění, především dolních končetin a pánve.
„Po celou dobu byl při vědomí. Záchranáři ho zajistili, podali potřebné léky, stabilizovali poraněnou pánev a následně ve spolupráci s hasiči šetrně uložili do vakuové matrace,“ popsali záchranáři na Facebooku.
|
Po pádu z lešení ve Veselí nad Lužnicí si vážně zranil hlavu, resuscitace nepomohla
Poté následoval náročný transport ze střechy dvoupatrového domu do sanitky, se kterým záchranářům výrazně pomohli hasiči.
Sanitka pacienta následně převezla k vrtulníku, který přistál u nedalekého rybníka. Ten ho transportoval do traumacentra českobudějovické nemocnice.