Dělníka při bourání zavalila zeď, těžce zraněného sundávali ze střechy hasiči

K nehodě při bourání budovy spěchali ve středu záchranáři do Větřní na Českokrumlovsku. Mladého muže tam zavalila zeď a utrpěl vážná zranění. Do traumacentra českobudějovické nemocnice ho přepravil vrtulník.
Záchranáři a hasiči pomáhali ve Větřní u muže, na kterého při demolici domu...
Záchranáři a hasiči pomáhali ve Větřní u muže, na kterého při demolici domu spadla část zdi. | foto: ZZS Jihočeského kraje

Operační středisko vyslalo do Větřní pozemní posádku záchranářů, vůz s lékařem z Českého Krumlova a také vrtulník letecké záchranné služby.

Při demolici budovy tam asi dvacetiletého muže zavalila část zdi. Dělník utrpěl závažná mnohočetná poranění, především dolních končetin a pánve.

„Po celou dobu byl při vědomí. Záchranáři ho zajistili, podali potřebné léky, stabilizovali poraněnou pánev a následně ve spolupráci s hasiči šetrně uložili do vakuové matrace,“ popsali záchranáři na Facebooku.

Poté následoval náročný transport ze střechy dvoupatrového domu do sanitky, se kterým záchranářům výrazně pomohli hasiči.

Sanitka pacienta následně převezla k vrtulníku, který přistál u nedalekého rybníka. Ten ho transportoval do traumacentra českobudějovické nemocnice.

