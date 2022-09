Konec čekání, stavba obchvatu Dasného a Češnovic začne snad už za rok

Šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl potvrdil, že tato akce má pravomocné stavební povolení. „Na stavbu délky 8,5 kilometru je vykoupených přes 90 procent pozemků,“ upřesnil dále Mátl.

Na svém twitterovém účtu uvedl, že na začátku roku 2023 předpokládá zahájení výběrového řízení. Pokud při něm nenastanou komplikace, práce na novém úseku silnice první třídy by mohly začít na přelomu let 2023–2024. Hotovo by pak bylo v roce 2026.

„Máme z toho velkou radost a teď už opravu začínáme věřit, že se to povede,“ reagovala starostka Dasného Ludmila Kahounová.

I ona si vzpomněla na události před šesti lety, kdy už občanům došla trpělivost a dočasně v obci blokovali hlavní tah tím, že neustále přecházeli přes silnice. I samotní řidiči pro ně tehdy měli velké pochopení. Vždyť na obchvat tam čekají přibližně půl století. Navíc v tomto úseku se často stávají nehody, po kterých se pak tvoří dlouhé kolony.

„U nás v obci se situace trochu zlepšila, pomohly radary na měření rychlosti. Mnozí pak přece jen zpomalí. Ale třeba k večeru tudy jezdí hodně řidičů kamionů velmi rychle, klidně i devadesátkou. Máme obecní úřad blízko silnice, a to se pak hýbe i podlaha,“ popisuje starostka.

Nový úsek má vyjít na dvě miliardy

Zásadní pro celou stavbu bude ještě jedna věc - peníze. Ředitel ŘSD nezapomněl zmínit, že zahájení prací je podmíněné právě dostatkem financí.

„Výborem Státního fondu dopravní infrastruktury je na rok 2023 pro ŘSD určených 65,453 miliardy korun. Sice tento rozpočet nekryje úplně všechny naše potřeby, ale považuji ho za dostačující. Je teď věcí vlády, jak tento rozpočet naplnit,“ napsal Radek Mátl.

Z tohoto pohledu se zdá, že by nakonec peněz mohl být dostatek. Předpokládaná cena stavby je dvě miliardy korun bez daně, s ohledem na aktuální situaci na trhu se však ještě může hodně měnit.

Důležité je, že by měl být nový úsek silnice I/20 mnohem bezpečnější, než je ten současný. Skoro v celé délce totiž bude mít v každém směru dva jízdní pruhy.

Celá 8,5 kilometru dlouhá část začne na okraji Budějovic v Českém Vrbném a skončí před Pištínem. Součástí jsou i dvě nové mimoúrovňové křižovatky, a to právě ve Vrbném a pak v Češnovicích u odbočky na Prachatice, dále třeba deset malých mostů o celkové délce 360 metrů a také 1,5 kilometru protihlukových stěn.

U Chýnova otevřou obchvat už za měsíc

Na jihu Čech se pak už brzy dočkají obchvatu obyvatelé na opačném konci kraje. Otevřou ho kolem Chýnova na Táborsku.

„Termín 10. října pro spuštění provozu platí,“ potvrdila ředitelka českobudějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková. I tam obyvatelé čekali na přeložku hlavního tahu z Tábora na Pelhřimov dlouhé roky.

Zhotovitelem je společnost M-Silnice. A ta samá firma by se měla pustit do vybudování dalšího obchvatu, tentokrát Lišova a Štěpánovic na Českobudějovicku.

ŘSD na tuto akci obdrželo osm nabídek uchazečů. Nejlevnější podaly právě M-Silnice za 963,9 milionu korun bez daně. „Nyní se bude nabídka posuzovat,“ doplnila Hrušková.

Je to nutné, protože nabídnutá částka je přibližně 75 procent té, kterou ŘSD očekávalo. Když vše dobře dopadne, začne se v zimě kácet a dělat skrývky ornice na trase budoucí silnice. Důležité je, že na 9,5 kilometru dlouhý obchvat ministerstvo v srpnu zamítlo odvolání proti stavebnímu povolení.