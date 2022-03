Přípravy skončily a stavba D4 se rozběhla naplno. Řidiče čekají omezení

Archeologické průzkumy vrcholí, na polích už je shrnutá ornice a po zimě a mnoha přípravách tak naplno začíná stavba dlouho očekávané dálnice D4 v úseku přibližně mezi Příbramí a Pískem.

Zahájení další části prací potvrdili zástupci sdružení Via Salis složeného z francouzských firem, kteří vybudování 32 kilometrů D4 řídí.

„Projekt postupuje podle plánu. Po měsících příprav začíná etapa, v níž bude stavba stále viditelnější,“ potvrdil Christian Biegert, generální ředitel Via Salis.

Budoucí úsek dálnice z velké části kopíruje současnou silnici I/4. A právě na ní musí řidiči už v nejbližších dnech počítat s omezeními. První takové bude u Milína ještě ve Středočeském kraji. Tam zúží jízdní pruhy tak, aby se v tomto úseku mohl rozšířit původní násyp.

Přípravné práce naplánovali na uplynulý víkend do doby nejslabšího provozu, aby byla co nejméně narušená plynulost dopravy. Poté tam v tomto týdnu osadí betonová svodidla, která oddělí vozidla od staveniště.

„Prosíme řidiče o ohleduplnost a dodržování stanovené rychlosti, aby v místech omezení docházelo k co nejmenšímu zdržení,“ doplnil Christian Biegert.

Připravení jsou i v přilehlém Milíně. „Vítáme, že stavební práce pokračují. Sice to bude znamenat dočasná omezení, ale ve finále se zbavíme každodenního hluku a kouře z projíždějících kamionů. Obec bude tišší a bezpečnější. Současné silnice skutečně nebyly plánované na takovou intenzitu dopravy, která je tu v posledních letech,“ reagoval Pavel Nekl, starosta Milína.

Kromě vrcholících průzkumů archeologů, pokračují také v úseku přeložky elektrického vedení a ostatních sítí křižujících budoucí dálnici.

Stavba oficiálně začala před osmi měsíci a podle smlouvy má být hotová v prosinci roku 2024. Práce tak budou pokračovat zároveň na několika úsecích najednou. Také proto budou následovat i další menší omezení v dopravě.

Od tohoto pondělí jsou zavřené sjezdy z I/4 do obce Nerestce. V dubnu pak podobně jako u Milína zúží vozovku u Mirovic, aby tam mohli začít silnici rozšiřovat na dálnici.

Stavba 32 kilometrů D4 od jihočeských Mirotic kolem Čimelic až po středočeské Háje je prvním českým PPP projektem takového rozsahu v oblasti infrastruktury. To znamená, že ji konsorcium financuje a pak bude dalších 24 let provozovat, a to včetně dalších 16 navazujících kilometrů. Stát bude stavbu postupně splácet a po 24 letech ji má převzít v bezvadném stavu.

Pro řidiče se nic nezmění, budou dálnici využívat za stejných podmínek jako ostatní. Zhotovitelem nových úseků je společnost DIVia stavební, člen skupiny Eurovia CS. Celkem by stát měl za využívání nové dálnice zaplatit postupně 17,8 miliardy korun. Nová D4 ponese název Via Salis neboli Solná stezka podle středověké cesty vedoucí z Alp přes Šumavu do Prahy.

Pokrok u Nažidel

Kromě dálnice D4 je ve velkém rozestavěná také část jihočeské D3, a to dva úseky kolem Českých Budějovic a jeden dál směrem k hranicím s Rakouskem do Kaplice nádraží na Českokrumlovsku. Dohromady zhruba 28 kilometrů.

A ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl minulý týden oznámil, že pokročila i příprava dalšího úseku, od Kaplice nádraží k Nažidlům. „Požádali jsme o vydání stavebního povolení,“ potvrdil na svém twitterovém účtu.

Zároveň pro tuto část ŘSD dokončuje výkupy pozemků a pokračuje i další příprava. Výběrové řízení na zhotovitele ředitelství také plánuje ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Obchvat Budějovic a část ke Kaplici mají být v provozu do konce roku 2024, o další rok později i celá jihočeská D3 k hranicím s Rakouskem. Nyní funguje přibližně 70 kilometrů.