U hranic s Rakouskem začala růst dálnice D3, nahradí nebezpečnou „silnici smrti“

Prakticky celý současný hlavní tah od Českých Budějovic na hranice s Rakouskem už je pro současný provoz naprosto nevyhovující. Silnice I/3 má nevhodné směrové i výškové uspořádání, vozovka je silně zatížená kamionovou dopravou a stalo se tam mnoho vážných i tragických nehod.

Tři úseky dálnice D3 jsou už ale rozestavěné a budou letos hotové. V úterý navíc začala stavba čtvrtého přímo u hranic. Postaví ho společnost Swietelsky stavební, která ve výběrovém řízení uspěla s cenou 875 milionů korun bez daně.

Tři a půl kilometru D3 části Nažidla – Dolní Dvořiště bude hotových v roce 2026. Tento úsek povede z velké části v trase současné silnice první třídy.

„Silnice I/3 u Nažidel získala nelichotivý přívlastek – silnice smrti. Výstavbou dvou úseků D3 Kaplice – Nažidla a Nažidla – Dolní Dvořiště nejen dovedeme dálnici D3 k rakouským hranicím, ale také splatíme velký dluh bezpečnosti,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Součástí stavby budou čtyři mosty – přes Trojanský potok (74 metrů), jehož trasa je zároveň biokoridorem lesní zvěře. Dále most přes místní komunikaci Rožnov a potok, jehož délka je 141 metrů, most na na mimoúrovňovou křižovatku Dolní Dvořiště (56 metrů) a 63 metrů dlouhý most přes silnici I/3. Ten převede dálnici D3 přes dnešní silnici I/3 v prostoru před státní hranicí s Rakouskem. Stavba dále zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku Dolní Dvořiště či úpravy inženýrských sítí.

„Nová dálnice zásadním způsobem zvýší bezpečnost a plynulost provozu, neboť veškerá tranzitní doprava bude převedená na kapacitní čtyřproudovou komunikaci,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Ještě chybí jeden delší jihočeský úsek

Na jihočeské části D3 zbývá zahájit ještě jeden dlouhý úsek dálnice Kaplice, nádraží – Nažidla. Měří 12 kilometrů a práce na něm mají začít rovněž letos, stejně tak dokončení je naplánované v roce 2026.

V provozu je nyní 70 kilometrů D3 od Českých Budějovic po Mezno zhruba na rozhraní se Středočeským krajem. Právě středočeská část zatím chybí, termíny dokončení jsou zatím spíše hrubé odhady. Stejně tak i nadále není dokončený asi 500 metrů dlouhý úsek u Tábora.

Podle slov ministra dopravy Martina Kupky je cíl, aby zbývající část dálnice D3 byla dokončená v roce 2031. Ve stejném roce by měla být hotová i dálnice S10 od Freistadtu k hranicím na rakouské straně.