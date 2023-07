Dálnice D3 u rakouských hranic má stavební povolení, práce mají začít letos

Mátl o posunu v přípravě stavby informoval na svém twitterovém účtu. Zároveň je už od jara vypsané výběrové řízení na stavbu úseku, který je dlouhý 3,5 kilometru. Odhadované náklady jsou přes 1,2 miliardy korun bez daně. „A dokončujeme majetkoprávní přípravu,“ doplnil generální ředitel ŘSD.

Předpokládá, že práce na této poslední jihočeské části dálnice D3 by mohly začít v posledním čtvrtletí tohoto roku. Hotovo by pak bylo do konce roku 2025.

Zájemci podávají nabídky o tuto zakázku ještě zhruba týden. Nebude to stavebně až tak náročný úsek, protože to bude z velké části rozšíření současné silnice první třídy.

Ještě letos chce ŘSD začít stavět také 12 kilometrů dlouhou část D3 z Kaplice, nádraží k Nažidlům na Českokrumlovsku. Zde jsou předpokládané náklady stavby 6,2 miliardy Kč bez daně a hotovo má být v roce 2026.

D3 v Jihočeském kraji je nyní dlouhá přibližně 70 kilometrů od Úsilného u Českých Budějovic až po Mezno na rozhraní krajů.

Rozestavěné jsou aktuálně hned tři úseky a dohromady 28 kilometrů kolem Budějovic směrem na rakouské hranice ke Kaplici, nádraží. Ty mají být hotové do konce roku 2024 a stát se je chystá otevřít najednou.

Pravidelně se mluví také o středočeské části D3 směrem do Prahy. Poslední termín uvedení do provozu je v roce 2030, který zmínil ministr dopravy Martin Kupka při nedávné návštěvě Jihočeského kraje. Harmonogram se ale pravidelně mění a posouvá dál v čase. Mezitím bude naopak hotových 32 kilometrů dálnice D4 zhruba mezi Pískem a Příbramí. Tato část by měla být dokončena a také v provozu do konce roku 2024.