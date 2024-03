Zahájení stavby D3 u Kaplice nabírá skluz, tendr řeší antimonopolní úřad

Když vloni 1. března vyhlásilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) výběrové řízení na zhotovitele, asi jen málokdo čekal, že po více než roce se stále ještě nebude stavět. Na tento úsek je vydané stavební povolení v právní moci a jsou vykoupené všechny pozemky. Šéf ŘSD Radek Mátl už loni v září uvedl, že očekává zahájení prací do konce roku 2023. To znamená, že se akce začíná dostávat do časového skluzu.

Další velké dopravní stavby tohoto roku: Dálnice D3 Kaplice-nádraží – Nažidla: 12 km

Obchvat Dasného a Češnovic: 8,5 km

České Budějovice, severní spojka: 2,5 km

Třebonín – Rájov): 3,2 km

Dálniční odpočívky Krsice a Suchdol

Obchvat Kaplice: 1,6 km Pozn.: U obchvatu Kaplice je investorem Jihočeský kraj, u ostatních staveb ŘSD.

Důvodem je, že ŘSD doposud nemohlo podepsat smlouvu se zhotovitelem. Do věci se totiž vložil antimonopolní úřad, který se tendrem zabýval. Celá jihočeská část D3 má být přitom v provozu do konce roku 2026, opakovaně tento termín zmiňoval například i ministr dopravy Martin Kupka.

„Ještě nikdy jsem se s tím osobně nesetkal. Na D3 jsou podané námitky a přezkum k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ze strany společnost MI Roads na postup při samotném výběru zhotovitele,“ vysvětlil šéf ŘSD Mátl, jak vzniklo celé zdržení.

Dotaz padl na mimořádné nízkou nabídkovou cenu u uchazeče s nejvýhodnější nabídkou, ÚOHS tak prozatím zakázal podepsat smlouvu s potenciálním vítězem. Paradoxní je, že námitky podala právě ta společnost, která podala nejnižší nabídku. „Je to trochu schizofrenní situace. My jsme je vyhodnotili jako nejvýhodnější, ale nemůžeme s nimi smlouvu podepsat, dokud ÚOHS nevyřeší jejich námitku,“ dodal Mátl.

ŘSD obdrželo už loni v září na akci Kaplice-nádraží - Nažidla celkem čtyři nabídky. Cenově nejvýhodnější podalo sdružení firem MI Roads, Doprastav a maďarská Duna Aszfalt. Tuto část dálnice D3 chtějí postavit za bezmála 4,3 miliardy. To je 69,5 procenta oproti předpokladu ředitelství, tedy mnohem nižší nabídka.

U Dasného se už chystají

Výraznější posun naopak nastal u dalšího projektu, jenž je pro jihočeskou dopravu zásadní. ŘSD obdrželo od firem šest nabídek na stavbu obchvatu Dasného a Češnovic na hlavním tahu z Českých Budějovic na Písek či Plzeň.

„Nejvýhodnější podalo sdružení MI Roads, Doprastav, M-Silnice s cenou 1,257 miliardy bez DPH,“ uvedl Mátl. Tato suma činí 69,1 procenta oproti předpokládané částce. Nyní je na řadě posuzování všech nabídek. Ta nejvyšší byla 1,416 miliardy.

Už loni na plánované trase začalo kácení a pracuje se tam i letos. „Připravujeme místa, kde budou velké náspy. Počítáme s tím, že stavba naplno začne přibližně v druhé polovině roku, až bude na tamních polích po sklizni,“ upřesnila ředitelka jihočeského závodu ŘSD Vladimíra Hrušková s tím, že je jinak vše připravené.

Je vydané stavební povolení v právní moci a dokončené jsou také výkupy pozemků. Nová silnice bude dlouhá 8,5 kilometru a z většiny bude mít v každém směru dva jízdní pruhy. Řidiči by se po ní měli projet v roce 2027.

Na konci roku ŘSD také vypsalo tendr na severní spojku v Českých Budějovicích. U tohoto projektu bylo nutné výběrové řízení prodloužit. Základní termín pro podání nabídek byl 26. února. Kvůli dodatečným dotazům uchazečů ho ale protáhli do 29. dubna.

Není to nic tak neobvyklého a podobné posuny se při velkých soutěžích stávají. Nicméně se už letos v lednu začalo na trase budoucí silnice s kácením. Spojka má být hotová a v provozu rovněž v roce 2027. Povede od okružní křižovatky u Globusu přes řeku Vltavu až k Pražské třídě v Nemanicích. Odhadovaná cena je 2,5 miliardy korun.

A že se bude letos do dopravních staveb v Jihočeském kraji opravdu hodně investovat, dokazuje i další akce, u níž se pomalu blíží zahájení prací. Nová komunikace, kterou plánuje postavit ŘSD, spojí vznikající dálnici D3 s vozovkou I/39 u Rájova, jež je hlavním tahem na Český Krumlov a Lipensko. Je to stavba nazvaná Třebonín - Rájov.

Dvoupruhová silnice povede z velké části v trase podél současné komunikace druhé třídy, ale vyhne se Prostředním Svincům a Hornímu Třebonínu. S novou silnicí se hodlá přidat i Jihočeský kraj, který se chystá zahájit vybudování druhé etapy obchvatu Kaplice ve východní části města.