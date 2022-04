Na cyklostezce u Vltavy, která spojí Planou a Boršov, už pokládají asfalt

Když vyjedou cyklisté z Českých Budějovic po proudu Vltavy, dostanou se do Hluboké a mohou pokračovat dál na Týn a trasa bude více či méně kopírovat tok řeky. Pokud by chtěli na výlet proti proudu Vltavy, dostanou se díky nové lávce u Meteoru do Plané. A dál žádná cyklostezka vedoucí mimo silnice není.

Letos se to však změní. Po osmi letech začala stavba trasy pro cyklisty, která spojí Boršov nad Vltavou s Planou.

„Minulý týden jsme začali asfaltovat. Předpokládám, že bude hotovo koncem dubna. V polovině května dojde na kolaudaci,“ upřesňuje starosta Boršova Jan Zeman. Trasa měří přes čtyři kilometry a doplní ji informační tabule, odpočinková místa a alej.

Cedule na pěti místech přiblíží například historii tří obcí, které daly trasu dohromady, i to, co je spojuje. „Vedle toho, že ležíme u Vltavy, nás pojí i různé letecké příhody. Letos si zároveň připomeneme 30. výročí od pádu stíhačky s jedním z nejlepších pilotů tehdejšího Československa. U stezky bude mít Jiří Moutvička i pomníček,“ objasňuje Zeman.

Nebudou chybět ani informace o bobrech či vodní elektrárně, kolem níž se stezka také vine. Unikátní bude i nerezové značení vzdálenosti, které bude zalité do betonu.

„Podle toho budou například běžci přesně vědět, jakou vzdálenost urazili,“ popisuje Zeman. Cesta povede i kolem průmyslových areálů. Od nich bude odcloněná ploty. Celá stavba vyjde na 29 milionů korun.

Tato trasa je největší cyklonovinkou pro letošní rok v Jihočeském kraji, který je mezi kolaři velmi oblíbený. To potvrdilo i nedávné prvenství v anketě Kraj mého srdce. Cílem Nadace jihočeské cyklistiky je rovněž rozptýlit turisty i na méně frekventované lokality.

Stezka spojí Starou a Novou Hlínu

Vylepšení se chystají i na Třeboňsku, kde nový úsek spojí Starou a Novou Hlínu. Turisté už tak nebudou muset jezdit po frekventované silnici spojující České Budějovice a Jindřichův Hradec.

„Jde o poměrně známou trasu okolo Třeboně. Je to úsek, v němž museli cyklisté z hráze rybníka Vítek vjet na silnici první třídy. V minulosti už byl na tuto akci připravený projekt, který měl stát 25 milionů korun, což je na zhruba kilometrový úsek moc,“ uvědomuje si šéf Nadace jihočeské cyklistiky Jan Vlášek.

Současnému vedení města se podařilo najít levnější variantu. Nová trasa povede vedle stávající komunikace za svodidly, tudíž bude bezpečná. „Půjde o stezku pro cyklisty a pěší. Momentálně máme vysoutěženého zhotovitele. Do prázdnin bude hotovo,“ plánuje místostarosta Třeboně Petr Werner. Stavba vyjde přibližně na sedm milionů korun.

Další nebezpečné místo je podle vedení města u hráze rybníka Svět. Tam plánují vybudovat nový úsek, který povede vedle chodníku podél zámecké zahrady.

„Cyklisté museli jezdit mezi auty po silnici, tak tam vznikaly nebezpečné situace. Proto jsme se rozhodli upravit i tento úsek,“ cení si Werner. Zmenší se část trávníku a vznikne tím prostor jak pro cyklisty, tak pro chodce.

Mezi nejvíce navštěvované trasy patří také stezka mezi Lipnem a Frymburkem. „Tam nám sčítače ukázaly 6,5 tisíce návštěvníků na kolech za den v obou směrech. Podobné číslo jsme měli i v Českých Budějovicích směrem na Hlubokou, kde je sčítač u lávky přes Vltavu,“ upřesňuje Vlášek. Tam se ale nepohybují jen turisté. Míří tudy i lidé do práce a děti do škol.

Trasa vede po bývalé trati

Aby nebyly oblíbené lokality tak přetížené, snaží se nadace ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu návštěvníky rozptýlit po celém kraji. „Vymýšlíme různé cyklovýlety a tipy na vyjížďky. Pomáhají k tomu i naše akce otevírání a uzavírání sezony. Snažíme se při nich prezentovat lokality, které jsou právě méně známé,“ naznačuje Vlášek.

Letos zahájení sezony uspořádají v Dačicích na Jindřichohradecku, kde cyklistů ještě není tolik, ale lokalita si to zaslouží. „Bude spojené s naším 33. ročníkem akce Branou Podyjí, který se uskuteční v sobotu 14. května. Zúčastnit se mohou cyklisté i pěší turisté. Registrace bude na Palackého náměstí od ranních hodin, kde účastníci obdrží mapu trasy,“ upřesňuje místostarostka Kateřina Marková.

Krásný úsek je i mezi Slavonicemi a rakouským Dobersbergem, který vede po bývalé železniční trati a má 13 kilometrů.

„Start je za vlakovým nádražím. Podle sčítání se tam pohybuje maximálně pět set návštěvníků za den. To není sice úplně málo, ale v porovnání s davy na Lipně a na Hluboké to není nic,“ vysvětluje Vlášek. Jelikož cyklisté jedou po místech, kudy vedly koleje, užijí si nenáročný terén s možností několika zastávek na zajímavých místech, ať už přírodních, či kulturních památkách.

Za zmínku stojí i výlety na Písecku, jímž prochází Otavská stezka, která začíná už na šumavské Modravě a končí ve Zvíkovském Podhradí, kde se Otava vlévá do Vltavy. „Podél řeky to nejsou náročné úseky. Jsou vhodné pro rodiny s dětmi a výlet se dá spojit i s návštěvou Píseckých hor,“ doporučuje Vlášek.

I v relativně kopcovitých místech, se dá vymyslet pohodový výlet. „Vyrazíte například z Volar a dojedete do Prachatic. Jsou tam sice kopce, ale zase potkáte jen pár lidí za den. Zpátky se můžete vrátit vlakem,“ radí šéf Nadace Jihočeské cyklostezky.