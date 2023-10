Spor cyklistů a chodců u Areálu Vltava má ukončit stezka, povede mimo park

Tisíce návštěvníků od otevření 12. července zavítaly do volnočasového Areálu Vltava u stejnojmenné řeky u Strakonické ulice v Budějovicích. Brzy po spuštění provozu se však objevil problém mezi cyklisty a uživateli relaxačního parku, kteří na sebe narážejí na tamní oblíbené cyklostezce na Hlubokou. Spor trvá dál.

Klid by měl nastat do začátku příští letní sezony. Náměstek primátorky pro investice Petr Maroš (ODS) tento týden zveřejnil novou, zhruba půl kilometru dlouhou přeložku stezky. Cyklisté se přesunou za areál blíže k tamní obchodní zóně a pro chodce zůstane volná současná stezka vedoucí skrz park.

„Bylo by nejlepší, kdyby se nám povedlo oboje udělat najednou už letos. Ale z časových důvodů to nebylo možné. Každá akce měla jinak dlouhý povolovací proces. A o rok kvůli stezce zdržet výstavbu areálu, to nám nepřipadalo moudré. A to i vzhledem k návštěvnosti přes uplynulé léto,“ vysvětlil Maroš.

Odhadovaný rozpočet přeložky je sedm milionů korun, vedení města předpokládá, že se podaří vysoutěžit nižší cenu. „Navrhli jsme harmonogram, podle kterého by stavba začala na jaře a hotovo by bylo do konce května před začátkem hlavní sezony,“ přiblížil náměstek.

Prozatím dál platí zákaz jízdy na kole v úseku dlouhém asi 200 metrů, aby nedocházelo ke střetům s návštěvníky. „Ukázalo se to jako rychlé lepení problémů spojených se zpožděním výstavby objížďky areálu. Nemělo se vše rychle budovat za cenu přerušení cyklostezky,“ sdělil před nedávnem opoziční zastupitel Lukáš Bajt (Občané pro Budějovice – OPB).

Toto hnutí v týdnu upozornilo, že radní schválili nájemní smlouvu na další pozemky u Vltavy pro rozšíření zázemí. Stát to má 44 tisíc korun ročně. To je podle OPB přiměřená cena, ale upozornilo, že vedení města už tvrdilo, že provoz nebude stát město ani korunu. Na to Maroš reagoval, že rozšíření avizovali ještě před samotným otevřením.

Do vybudování volnočasového parku už město investovalo 73 milionů korun bez daně. A další peníze ještě vloží, protože se bude dál rozšiřovat. „Toto byla první etapa a chceme pokračovat. Už máme celkem jasno v tom, co dalšího by tam mělo být, a brzy to představíme,“ přislíbil náměstek.

17. srpna 2023

Kromě toho se počítá i s parkovištěm pro stovku aut. Areál Vltava získal rychle na oblibě a přes léto byl pravidelně zaplněný. Někteří však kritizovali ještě jednu věc, a to řízení a částku, za kterou tam funguje současný provozovatel. Platí tisíc korun měsíčně plus poplatky za energie a vodu a také celý prostor udržuje.

Provoz má na starost zapsaný spolek České Budějovice, který byl jediným uchazečem v soutěži. Za spolkem stojí David Šťastný, mimo jiné radní Hluboké nad Vltavou za ČSSD a Nezávislé a provozovatel Sportovně relaxačního areálu v Hluboké.

„Připravujeme už ale nové výběrové řízení a věřím, že se tentokrát přihlásí více uchazečů. Předpokládáme poté uzavření smlouvy na dobu pěti let,“ doplnil náměstek Maroš. Z první sezony budou mít na radnici potřebná čísla z provozu, a tak podle toho mohou nastavit i podmínky nové soutěže.