Přerušení cyklostezky kvůli parku vyvolává spory. Jen provizorium, říká radnice

Za půl hodiny na stezce mezi dětskými hřišti a břehem Vltavy projely desítky cyklistů. Ani jeden z nich z kola neslezl. Proti přerušení trasy se mnozí bouří.

„Je to naprosto nepřijatelné. Cyklostezka slouží jak k volnočasovému vyžití, tak k dopravě. Třeba k cestě do práce nebo do školy. Nutit lidi sesedat z kola má být až krajní omezení. Ne univerzální řešení cyklodopravy ve městě,“ upozornil na Facebooku předseda spolku Cyklo Budějovice a městský opoziční zastupitel Lukáš Bajt (Občané pro Budějovice).

Po otevření volnočasového areálu v červenci cyklisty usměrňovaly značky Zvýšený pohyb chodců. Krátce nato je nahradil příkaz úplného přerušení jízdy, což má předcházet hrozícím kolizím. Podle mnoha cyklistů sesedání značně omezuje plynulost provozu.

„Nedivím se, že s tím má tolik kolařů problém. Ale na tohle budou vždy vyhraněné pohledy. Na druhé straně jsou zase návštěvníci areálu, kteří vidí, jak rychle tudy někteří projíždějí. Myslím, že to chtělo větší kompromis,“ reagoval Tomáš Čermák, který místem na kole jezdí a už byl s rodinou i v areálu. Podle něj by bylo ideální, kdyby místem cyklisté i bruslaři jezdili krokem. „Chápu ale, že to je jen sen, protože to vždycky někdo nedodrží,“ doplnil.

Je to provizorium

Přerušení jízdy není podle českobudějovické radnice finálním řešením, nýbrž provizoriem pro tuto sezonu. „Spíše to je rychlé lepení problémů spojených se zpožděním výstavby objížďky celého areálu. Nemělo se vše rychle budovat za cenu přerušení cyklostezky,“ vyjádřil se Bajt.

Příští rok totiž bude pokračovat další etapa budování areálu a stezka se posune, aby nevedla jeho centrem. „Sportovní areál jsme chtěli otevřít už letos, aby ho lidé mohli užívat přes léto. Budování stezky by projekt zbrzdilo na další rok. V tuto chvíli na tom usilovně pracujeme a předpokládáme, že do poloviny příštího roku bude nová stezka v provozu,“ přiblížil náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS).

Popsal, že výhybka povede za sportovištěm, směrem k plotu firmy Čečetka, a poté se napojí na stezku podél řeky. Diskutovaný úsek v jádru Areálu Vltava zůstane jako promenáda pro chodce.

Situaci v lokalitě občasně dozorují městští strážníci, jejichž budka je součástí areálu. Podle jeho správce Františka Strnada se zatím žádné kolize nestaly. „Pravdou je, že ne všichni cyklisté značky úplně respektují. Nestalo se mi, že by za mnou nebo za kolegyní někdo z návštěvníků přišel a stěžoval si. Nadšení z toho ale nejsou,“ sdělil.

„Hlídky městské policie dohlíží nejen na veřejný pořádek, vandalismus nebo občanské soužití, ale v případě potřeby poskytnou i neodkladnou první pomoc,“ sdělila mluvčí města Jitka Brůha Welzlová s tím, že celý areál bude také pod neustálým dohledem kamer.

Ale právě i s dohledem strážníků mají někteří problém. Domnívají se, že pořádek v areálu si měl zajistit sám provozovatel, nikoli strážníci placení z rozpočtu města.

Aby více zvýšilo bezpečnost, nechá město oplotit dětská hřiště. „Budeme se ještě snažit zabezpečit prostor pro nejmenší tak, aby děti nevběhly do stezky mezi cyklisty, kteří značky zrovna respektovat nebudou,“ avizoval Bureš. Doplnil, že mimo objízdné cesty v příštím roce v okolí vltavského sportoviště přibude také nové parkoviště pro 99 osobních aut.

