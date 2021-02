Cyklistka zavinila nehodu, ale zapomněla jméno řidiče. Hledá jej policie

Nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne ve směru od Lomnice nad Lužnicí na Veselí nad Lužnicí.



„K nehodě došlo ve čtvrt na dvě odpoledne na přímém úseku silnice 400 metrů za Lomnicí nad Lužnicí. Cyklistka tam začala odbočovat vlevo mimo silnici, ohrozila tím řidiče a došlo ke střetu,“ popsala mluvčí policie Hana Millerová.

Žena přepadla přes přední kapotu auta na silnici. „Neznámý řidič poté sdělil cyklistce své nacionále, a protože ho ujistila, že je v pořádku bez zranění a nevznikla jí žádná hmotná škoda, muž z místa odjel,“ doplnila Millerová.

Cyklistka si po příchodu domů s časovou prodlevou přece jen přivolala sanitku, která ji převezena do nemocnice v Českých Budějovicích na vyšetření. Do věci se tak vložila i policie. Jakmile totiž do případu vstoupí lékař, je ze zákona povinností policie nehodu prošetřit.

„Jedná se o běžný postup. Vedeme to jako standardní dopravní nehodu s lehkým zraněním. Viníkem je cyklistka, nicméně policie musí udělat maximum pro zjištění účastníka dopravní nehody,“ doplnila mluvčí Millerová.

Protože si však žena neuložila údaje o řidiči, hledají ho teď dopravní policisté z Jindřichova Hradce.

„Žádáme neznámého řidiče osobního vozidla, patrně šedé nebo stříbrné barvy, nebo případné svědky, kteří by mohli přispět zejména k jeho ztotožnění, aby se přihlásili na tísňovou linku policie 158,“ dodává Hana Millerová.