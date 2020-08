Za sražení starosty se čtyřkolkář dosud neomluvil, vyšetřování se protahuje

Nic nezměnila ani skutečnost, že pachatele policisté od začátku znají. Sražený muž byl přitom deset dnů v pracovní neschopnosti.

Událost se stala 1. července, kdy se starosta snažil zvednutím ruky zastavit čtyřkolkáře, který se bavil jízdou po staveništi rekonstruované silnice. Ten na něj místo toho najel a po střetu navíc od zraněného ujel.

„Nehodou, kterou jsem ihned nahlásil, se zabývá obvodní oddělení policie v Boršově nad Vltavou. Nevím, proč vyšetřování trvá tak dlouho. Už dvakrát mě předvolali k podání vysvětlení, naposledy po mně chtěli lékařskou zprávu o léčení zranění, kterou jim ještě dodám,“ uvedl Marek Prokeš.

Připadá mu, že se případ vyšetřuje až podezřele dlouho, a objevují se tak spekulace, že nehodu zavinil někdo vlivný. Dokonce o ní dosud nebyla ani stručná zmínka ve zpravodajství, které policie denně zveřejňuje na svém webu.

Starosta Prokeš, který po nárazu vylétl do vzduchu a poranil si ruku, je přesvědčený, že do něj řidič najel úmyslně. Kdyby podle něj stál na jeho místě nějaký starší člověk, mohlo by vše dopadnout tragicky.

Totožnost pachatele znají

Sám přitom navedl policisty na to, jak najít pachatele podle kamerového záznamu z čerpací stanice, kde krátce předtím řidič tankoval. Jeho totožnost nezná. Pamatuje si jen, že čtyřkolka byla sportovního provedení a muž za řídítky se díval a mířil přímo na něj. Dodnes se od něj nedočkal ani omluvy.

Mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner se už před třemi týdny vyjádřil, že pachatele od počátku policie zná. Teď posuzuje, zda se dopustil úmyslného, nebo neúmyslného trestného činu. Průběh vyšetřování dozoruje státní zástupkyně.

„Na případu pracují i kriminalisté, pokračuje prověřování všech okolností,“ odpověděl po více než měsíci od události mluvčí Matzner.

K absenci zprávy v policejním zpravodajství na webu poznamenal, že ji tam obvodní policie prostě nedala, protože se nehledali žádní svědci nehody. Na oficiálním webu Policie ČR se přitom denně objevují zprávy o méně závažných kriminálních událostech.

Podle právníků jde o trestný čin, za který hrozí pachateli až několik let vězení, protože vozidlo je v takových případech bráno jako zbraň. S tím mají zkušenosti i samotní policisté při dopravních akcích. O řidičích, kteří na ně najížděli nebo neuposlechli příkaz k zastavení, vždy podrobně informují veřejnost.

„Chci, aby se lidé dozvěděli, jak jsou potrestáni takoví agresivní řidiči. Po této zkušenosti obdivuji dopravní policisty, že mají vůbec odvahu postavit se na silnici a zastavovat vozidla,“ dodává starosta Prokeš.