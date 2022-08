Do davu raději v roušce, doporučují hygienici. Část nemocnic ochranu vyžaduje

Počty nakažených koronavirem začaly letos stoupat už v červenci, zatímco v uplynulých letech to bývalo až na podzim. Ukazuje se tak, že nejde o čistě sezonní záležitost. Počty nových nákaz však nejsou tak vysoké jako při zimním vrcholu, například za první srpnový den mělo na jihu Čech pozitivní test 219 lidí.

Zatímco ale loni v červenci nezemřel ani jeden Jihočech v souvislosti s covidem, uplynulý měsíc jich bylo 16. Důvody, proč k letní vlně nákaz dochází, mohou být nulová opatření i zrušení karantén a ukončení trasování nakažených, což v minulosti zajišťovali hlavně hygienici.

„Praxe z minulých dvou let jasně dokazuje, že trasování i karantény jsou účinné. Ideální je také mít zakryté dýchací cesty ve vnitřních prostorách s více lidmi. Za takového stavu by krajské stanice svou práci zvládaly,“ vysvětlila ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.

Covidoví pacienti zaměstnávají také jihočeské nemocnice, situace je zde ale zatím klidná. Ke středečnímu ránu 3. srpna v nich leželo 52 lidí s covidem, z toho dva na jednotce intenzivní péče. Kvůli rostoucímu počtu případů nákazy ale sáhlo vedení nemocnic k několika opatřením, mezi něž patří v části zařízení například omezení pro návštěvy.

„Při pobytu v některých nemocnicích musejí také používat ochranu dýchacích cest a povinné je také používání dezinfekčních gelů. Vždy záleží na konkrétní situaci, proto je nutné si ověřit aktuální informace předem,“ doplnil ředitel holdingu Jihočeské nemocnice Petr Studenovský.

Už dva týdny také mohou lidé starší 60 let a chronicky nemocní dospělí chodit na čtvrtou dávku vakcíny proti covidu. Do středečního rána se jí nechalo v nemocnicích i u praktických lékařů naočkovat už 2 095 lidí.

„Zatím celý systém funguje bez registrací. I vzhledem k zájmu naše nemocnice neočkují každý den, ale pouze ve vypsaných termínech. Myslím si, že spousta lidí to odkládá na pozdější dobu, nebo čeká na účinnou vakcínu na nové podtypy nemoci,“ upřesnil Studenovský s tím, že nemocnice budou včas připravené na případnou podzimní vlnu nákaz, a to s počtem lůžek i kapacitami testování a očkování.

Omezení přinášely hádky

I kvůli tomu šéfka hygieniků Kotrbová apeluje na všechny, aby se snažili minimalizovat riziko šíření nákazy tím, že nebudou zbytečně chodit mezi davy lidí nebo tam budou mít alespoň ochranu dýchacích cest, i když to není vyžadováno. „Pokud má člověk příznaky nemoci nebo pozitivní test, měl by skutečně dodržet nařízenou dobu izolace a přistupovat k nemoci s respektem,“ upozornila Kotrbová.

Žádná opatření zatím lidé nemusejí dodržovat na sportovištích nebo v kulturních zařízeních. Provozovatelé zároveň upozorňují, že právě omezení měla za následek odliv části zákazníků, z nichž už se řada nevrátila.

„Teď by to pro nás byla katastrofa, protože máme každý den plnou plovárnu. Doufáme, že i na podzim budeme moci rozjet standardní sezonu,“ naznačil ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice Tomáš Novák.

Zároveň připomněl, že některá z nařízení byla záminkou častých konfliktů mezi zaměstnanci a návštěvníky sportovišť. „Spousta lidí není očkovaná a stávalo se nám, že někteří lidé na nás křičeli. Kvůli covid pasům jsme v době omezení přicházeli až o čtvrtinu zákazníků. Myslím si, že i obyčejné roušky spoustu lidí odrazují,“ podotkl Novák.

Dlouhodobých dopadů si všímají v Jihočeském divadle, které je nyní v polovině letní sezony na krumlovském otáčivém hledišti. Podle ředitele Lukáše Průdka nemají ani v době bez omezení vyprodaná všechna představení.

„Přitom v jiných letech lidé lístky na léto rozebrali už v zimě. Teď nám nějaké zbývají na kase ještě před představením. Je znát, že hlad po nich není až tak velký,“ konstatoval ředitel, který doufá, že už žádná větší vlna nemoci nepřijde.

„Byl by to nejspíš náš konec. Už takhle jsme ve velkých problémech, abychom vůbec přežili, a restrikce by pro nás byly zřejmě likvidační. Po dvou letech s covidem je nesmírně těžké udržet provoz celého divadla,“ doplnil Průdek.