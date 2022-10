O období po válce se děti neučí, mrzí Lukáškovou. Tak o něm napsala knihu

Namísto románové tvorby se v novince Lukášková zaměřila na popularizaci historie a svým čtenářům v ní chce přiblížit českou poválečnou historii od roku 1948 až po sametovou revoluci.

„Mám pocit, že se o této době sice často točí filmy, ale lidé toho o ní vlastně moc nevědí. Přišlo mi, že i vzhledem k tomu, co se dnes ve světě děje, je dobré s tím lidi seznámit,“ vysvětlila Lukášková, proč se ve své knize zaměřila právě na období českého socialismu.

Kniha však není pro Lukáškovou prvním nahlédnutím do historie, ta ji totiž lákala už od dětství. Když se na základní škole rozhodovala, co chce v budoucnu dělat, velkým soupeřem pro její spisovatelskou vášeň byl sen stát se archeoložkou. Do moderní historie je pak zasazená i jedna polovina její druhé knížky Panda v nesnázích, která pojednává o člence třetího odboje a odehrává se v 50. letech 20. století.

„Štve mě, že tohle zajímavé období naší historie se v dějepise neučí. Výuka většinou končí druhou světovou válkou a vše po ní se jen rychle prolétne. Lidem tak chybí kontext a ucelený pohled na věc,“ myslí si Lukášková.

Nová kniha se sice zabývá historií, není však napsaná odbornou řečí akademiků ani neshrnuje pouhá fakta jako středoškolské učebnice dějepisu. Lukášková se snažila vše podat poutavou formou a otisknout do toho svůj vypravěčský styl. V knize tak někteří čtenáři naleznou něco nového a ti druzí si připomenou dobu, ve které vyrůstali.

„Byla to sranda, moje redaktorka mi občas vracela určité pasáže knihy s tím, že znějí jako referát dějepisu. Měla pravdu, občas jsem se tak zaměřila na fakta, že jsem zcela zapomněla na sebe. Tyto pasáže jsem musela vzít a předělat, takzvaně je pomarkétit. I to mělo ale své meze, nechtěla jsem fakta nijak zkreslovat svým pohledem,“ vzpomíná spisovatelka.

Čtenáři mají pocítit, jak se tenkrát žilo

Kniha je rozdělená do kapitol ohraničených vždy koncem dekády. Každá z nich pak obsahuje několik podkapitol, jež mají čtenáři přiblížit každodenní život za socialismu. Po stručném shrnutí dobové politiky a velkých událostí tak následují kapitoly zaměřené na sport, dovolenou, chalupaření a rozhovory s pamětníky.

„Chtěla jsem, aby čtenáři pocítili, jak se tenkrát žilo a že ti lidé byli stejnými lidmi, jako jsou dnes oni, pouze žili za jiných podmínek. To je podle mě to hlavní. Lidé jsou pořád stejní, máme sice trochu jiné prostředky a techniku, ale naše chování a reakce na určité typy situací nebo náchylnost k extrémním myšlenkám v době krize jsou také pořád stejné,“ myslí si Lukášková.

Právě v tom se dle Lukáškové skrývá největší síla a hodnota historie. Člověk se z ní nejspíše nikdy nedokáže poučit, ale může ho připravit na vše, co ho v životě čeká. „Díky historii mi dochází, že se všechno cyklicky opakuje. Blahobyt vystřídá krize, vždy to tak bylo a nejspíše vždy bude. V tom je to uklidňující, člověk se nemusí bát, že je v úplně nové a neznámé situaci, kterou svět ještě nezažil,“ konstatuje.

Mezi beletrií a historickou knihou si Lukášková volit nechce, zalíbení nachází v obou. Nyní se však nejspíše pustí do psaní nového fiktivního příběhu, který už v hlavě nosí skoro rok. Koketuje ovšem i s myšlenkou na sepsání podobné publikace zaměřené na středověk. Knihu Co vás v dějáku nenaučili vydalo nakladatelství Motto a sehnat ji můžete za 300 až 400 korun.