Hotel nabídl své prostory pro případné nemocné, pomáhat chce i výstaviště

Patří mezi padesát nejvyšších budov v republice a v jeho sedmnácti podlažích je celkem 205 pokojů. Nyní je ale Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích zavřený a mohl by sloužit zdravotníkům a pacientům s nemocí covid-19.

Skupina CPI Property Group se svou dceřinou společností CPI Hotels totiž vládě nabídla kapacitu všech svých 14 hotelů včetně toho jihočeského. Zhruba 70 metrů vysoký objekt nabízí prostory pro přibližně 400 lidí. Takový počet zdravotnického personálu a nemocných by tam mohl být, kdyby nedostačovaly prostory nemocnic.

„Naší prioritou je zdraví nás všech a samozřejmě i co nejrychlejší návrat k normálnímu životu. Doufáme, že k takto závažným scénářům, kdy bude potřeba drasticky navýšit kapacity nemocnic, nedojde, ale na druhou stranu věříme, že štěstí přeje připraveným,“ uvádí Zdeněk Havelka, výkonný ředitel CPI Property Group.

Její dceřiná firma nabídla celorepublikově asi pět tisíc lůžek v téměř 2,5 tisíci pokojů. Součástí návrhu jsou mimo jiné konferenční prostory, kam se při běžném provozu vejde dalších téměř 10 tisíc lidí, nebo třeba parkování pro autobusy.

V pokojích by kromě pacientů mohli přespávat i lékaři. „S vedením hotelu jsme v kontaktu, bavili jsme se o tom, jak by to případně vypadalo. Vycházíme ze zkušeností ze zahraničí, kde bydleli doktoři v hotelech a starali se o pacienty, aby nenakazili své blízké,“ líčí ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek.

„S tím modelem pracujeme, ale zatím tu kapacitu rozšířit nepotřebujeme. V horizontu jednoho až dvou týdnů takový scénář nehrozí. Samozřejmě si přejeme, aby taková situace nenastala,“ doplňuje Šnorek.

Výstaviště v Českých Budějovicích nabízí krizovému štábu pavilony Z a T.

Jak přesně by se podoba hotelu v Českých Budějovicích změnila, zatím není jasné. „Pokud by stát tuto možnost využil, pak by se provoz změnil ve smyslu konkrétních potřeb,“ vysvětluje Jakub Velen, mluvčí skupiny, které hotely po celé republice patří. Kromě Českých Budějovic jsou v Praze, Liberci, Hradci Králové, Olomouci či Brně.

Dopis s možností hotel využít dostal i Krizový štáb Jihočeského kraje. Hejtmanství v posledních dnech a týdnech obdrželo podobných nabídek hned několik.

„Takovéto kapacity nabízí řada firem. Nejde pouze o ubytování, ale i o technickou pomoc a podobně. My o tom víme a jejich nabídky shromažďujeme. Velice za ně děkujeme a v případě potřeby některé z nich využijeme,“ říká jihočeská hejtmanka Ivana Stráská.

„Zároveň si myslím, že je lepší, když jdou tyto věci formou nabídky než formou nařízení, za což jsem ráda,“ přidává.

Na výstavišti vydávají dezinfekci

Své kapacity nabídlo také českobudějovické výstaviště. „Týkalo by se to venkovních prostor a pavilonů T1 a Z. Zaslali jsme nabídku krizovému štábu. Poptávka z jejich strany se týká hlavně využití našich ploch jako místa pro vydávání ochranných pomůcek a dezinfekcí,“ říká ředitel výstaviště Mojmír Severin.

Areál má 25 hektarů a nachází se kousek od centra Českých Budějovic i hlavního tahu E55. Jeho součástí je 27 pavilonů. Z těch, kde se konají výstavy, je jedenáct vytápěných.

Podle šéfa výstaviště není potřeba v případě, kdyby krizový štáb areál využil, dělat výraznější úpravy.

„Technické možnosti jsme si vyjasnili. Areál je snadno uzavíratelný, bez problémů tam vjede těžká technika a pavilony jsou připravené. Není třeba nic extra chystat. Všechny akce v první polovině roku jsou u nás navíc zrušené. V tuto chvíli nicméně není jasné, jak velká je pravděpodobnost, že na tenhle scénář dojde. Pochopitelně ale doufáme, že se tak nestane,“ doplňuje Severin.