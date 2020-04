Pobodání kvůli roušce si zraněný muž vymyslel, pořezal se při pádu z kola

„Během šetření vyšlo najevo, že poškozený si zranění způsobil sám při pádu z kola, patrně střepem ze skleněné lahve,“ popsala písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Dodala, že svou roli sehrál i alkohol.

Šestadvacetiletý muž přišel v neděli večer na stanoviště záchranné služby v Čimelicích s poraněním hrudníku. Zranění vysvětlil tak, že se u kostela a tamní večerky dostal do konfliktu s člověkem, kterému sprostě vynadal, že nemá roušku. Dokonce popsal, že muž byl ve věku okolo 35 až 40 let, sportovní postavy a s pleší. Vylíčil, že jej muž bodl do hrudi (psali jsme o tom zde).

Policisté začali na případu pracovat a žádali svědky, aby jim pomohli s objasněním. I díky místním lidem se jim nakonec podařilo zjistit, že zraněný muž lhal, což nakonec sám potvrdil.

„Prvotní informace o údajném útočníkovi policisté prošetřováním okolností vyvrátili,“ doplnila Čuřínová Ingrišová. Dodala, že policisté se budou událostí dále zabývat, ale už ji nebudou řešit kriminalisté.