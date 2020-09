Po dvou letech se podařilo prolomit odpor a Chýnov dostane obchvat

Už dva roky měla vybraná firma pracovat na obchvatu Chýnova. Jenže dopravní stavba měla odpůrce. Zahájení se tak oddálilo až do letošního podzimu.

Až před několika dny Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) oznámilo, že práce na 3,5 kilometru dlouhé silnici mohou konečně začít. Obyvatelé dvouapůltisícového města na Táborsku se konečně dočkají.

„Opravdu dlouho jsme na tuto chvíli čekali, je to dobrá zpráva pro celé město. Dopravní zatížení je zde dlouhodobě neúnosné,“ konstatoval starosta Ondřej Jaroš.

ŘSD už oznámilo i slavnostní termín zahájení prací, stanovený je na 29. září.

„V první fázi to budou především překládky inženýrských sítí, budování náhradního oplocení a skrývky ornice,“ vyjmenovala mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Řidiči se po novém svezou v roce 2022.

Součástí obchvatu, který povede jižně od města, jsou také dva podchody či protihlukové stěny o délce 1 354 metrů. Zhotovitelem je společnost M – Silnice, která dva roky čekala, až bude moci začít. Vysoutěžená cena stavby je 262 milionů korun bez daně. Je ale téměř jisté, že se bude měnit.

„Technické podmínky zůstávají. Základní cena se zatím nemění, ale už nyní je jasné, že se bude muset upravit. Bude to minimálně o inflaci a o nárůst cen v uplynulých více než dvou letech. Proto zatím není možné sdělit částku, o kolik se vše prodraží,“ reagovala Nina Ledvinová.

Zdůraznila, že obchvat má všechna kladná stanoviska i stavební povolení v právní moci, a nic by ho už tak nemělo ohrozit.

Na informačním letáku ŘSD uvádí, že ministerstvo dopravy 14. srpna vydalo rozhodnutí, jímž potvrdilo platnost stavebního povolení. Proti němu se nelze dále odvolat ani podat rozklad.

Pro Chýnovské to je událost roku. Loni obyvatelům došla trpělivost. Vyrazili protestovat a přitom dočasně blokovali průjezd městem. „Obchvat potřebujeme. Každý den vodím děti do školy a někdy tu čekáme i pět minut, než nás na přechodu někdo pustí. Samotné je nepustím, to si netroufnu,“ prohlásila jedna z obyvatelek Jitka Svobodová.

Až deset tisíc aut denně

Původní plány na stavbu jsou už hodně staré, vždyť třeba územní rozhodnutí je z roku 2009 a ředitelství začalo s výkupy pozemků před osmi lety. Městem, jež leží na hlavním tahu z Tábora na Pelhřimov a k dálnici D1, projíždí denně až deset tisíc aut.

„Po současné silnici první třídy I/19 podle celostátního sčítání dopravy z roku 2016 projíždí 7 982 vozidel za 24 hodin v obou směrech, z toho 1 883 těžkých nákladních vozidel,“ píše ŘSD. Podle dlouhodobého výhledu má v úseku silnice v roce 2040 jezdit v průměru 13 700 vozidel denně. První plány na obchvat vznikly už v roce 1940, tehdy ale zůstaly jen na papíře.

Zahájení prací oddálila jedna majitelka pozemku a nemovitosti poblíž budoucí silnice. Podala odvolání proti všem třem stavebním povolením. Projekt napadla už dříve. „Skoro každá podobná dopravní stavba se s něčím takovým potýká,“ poznamenala šéfka českobudějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková.

Dočkají se i Strážkovice

Obchvatu se po dlouhých letech čekání dočkají i Strážkovice na Českobudějovicku. Jeho stavba začne v lednu příštího roku a řidiči ho mají začít využívat v listopadu 2022. Rada kraje na konci srpna schválila dodavatele stavby. Vítězem výběrového řízení se mezi šesti uchazeči stala společnost Eurovia CS, která komunikaci kolem Strážkovic vybuduje za 116 milionů korun. Financování pokryjí dotace částkou 60,5 milionu, kraj zaplatí 54 milionů, o uhrazení zbylého 1,5 milionu korun jedná kraj s obcí.

„Vozovku dlouhou 2,2 kilometru tvoří dva jízdní pruhy, které budou rozšířené o stoupací pruh o délce 700 metrů. Hlavně si oddechnou lidé žijící v domech okolo silnice, které v současnosti trápí rušný provoz. Ale i řidiči, protože esíčko kolem hasičské nádrže je hlavně v zimě při zasněžené a namrzlé vozovce skutečným postrachem,“ popsal krajský radní Antonín Krák.

Dnes vede silnice II/156 z Českých Budějovic do Nových Hradů středem Strážkovic a je jednou ze silně vytížených krajských komunikací druhé třídy.

„Pracuji na kraji osm let a hned při mém nástupu už se mluvilo o obchvatu Strážkovic. Měli jsme problémy s vlastníky pozemků, přes něž měla vést přeložka, a jednání o výkupech pozemků bylo velmi vyčerpávající,“ řekl Krák.

V Jihočeském kraji je v přípravě celá řada dalších obchvatů. Mezi nejočekávanější bezesporu patří ty kolem Lišova a Štěpánovic či Dasného a Češnovic. Hotové by mohly být v roce 2026. Chybí také obchvaty Trhových Svinů, Husince či Vlachova Březí a Dačic.