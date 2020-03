Cestující v MHD na Táborsku platí kartou, Budějovičtí stále čekají

„Ve všech vozech je jeden nový označovač jízdenek, který platbu umožňuje. Je odlišný, má modrou barvu, ostatní jsou oranžové. Na první pohled má jinou obrazovku displeje a v dolní části platební terminál. Stačí na displeji postupovat podle pokynů. Na tři dotyky a přiložením karty je zakoupení jízdenky provedené,“ uvedl Petr Pistulka, zástupce ředitele divize autobusové dopravy – MHD Comett Plus.

Cestující najdou terminál ve velkých vozech u prostředních dveří, v malých u dveří u řidiče. Využívat ho mohou lidé jezdící v Táboře a jeho příměstských částech, Sezimově Ústí až po Planou nad Lužnicí.

Na výběr je ze čtyř variant. Plnocenné jízdné na 25 minut za 14 korun a na 60 minut za 16, nebo zlevněné za sedm a osm korun. Po zaplacení kartou přístroj nevydává žádnou jízdenku. Zakoupit lze vždy jednu, kdo potřebuje více lístků, musí postup opakovat. Při případné kontrole stačí přiložit kartu ke čtečce revizora.

Samozřejmě je dál možné pořizovat papírové kupony u prodejců, v automatech na vybraných zastávkách a v doplňkovém prodeji u řidiče. Další možností jsou SMS a aplikace Sejf.

Podobné možnosti jsou i v Českých Budějovicích. Také v krajském městě chtějí už delší dobu umožnit cestujícím platbu kartou přímo ve vozidle, zatím to však jde jen u vybraných automatů na zastávkách MHD. Nedaří se totiž do úspěšného konce dotáhnout výběrové řízení, jehož součástí je i zavedení nového odbavovacího systému ve vozidlech.

„Soutěžíme už podruhé. Poprvé věc skončila u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Teď se situace opakuje, i když jsme přesvědčeni, že postupujeme správně. Problém je v tom, že tendr napadl někdo, kdo ani nepodal nabídku, přesto se tím musí ÚOHS zabývat,“ vysvětlil Slavoj Dolejš, ředitel českobudějovického dopravního podniku.

Jak a kdy přesně antimonopolní úřad rozhodne, nelze předjímat. V případě, že by to se soutěží nevyšlo ani napodruhé, zvážil by podnik napadení celé věci u soudu.

O zakázku za zhruba 60 milionů korun se ucházejí dvě společnosti. Její součástí jsou instalace nových palubních systému, přenosů dat, dispečinku či platebních terminálů.