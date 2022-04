Žadatelé o pasy stojí na úřadech fronty a rychle plní rezervační systémy

Nejlépe jsou na tom zatím v Písku a Táboře. V obou městech sice zaznamenali zvýšený zájem proti předešlým rokům, ten však nijak nepřesáhl předcovidový průměr. Rezervační systém bývá zaplněný zhruba ze 75 procent a úřady tak stíhají pasy vydat do tří týdnů.



S opačnou situací se potýkají v Jindřichově Hradci, kde je zájem o cestovní doklady opravdu vysoký a čekací doba se tak značně prodlužuje.

„Náš rezervační systém je do konce dubna plně obsazený. Oproti minulému roku je nárůst přibližně o 90 procent,“ říká Eliška Čermáková, mluvčí Jindřichova Hradce.

Ještě hůř jsou na tom v Českém Krumlově, kde je rozdíl oproti loňskému roku téměř stoprocentní a rezervace jsou zaplněné až do půlky května.

Podobný stav panuje i v Českých Budějovicích.

„V současnosti evidujeme na našem oddělení zvýšený zájem o cestovní doklady. Vyjádřeno v číslech od 1. ledna do 31. března letošního roku lidé podali 4 348 žádostí, z toho v měsíci březnu jich bylo 2 570. Pro srovnání, za stejné období roku 2021 to bylo pouze 917 žádostí,“ poukazuje Kateřina Soukupová, vedoucí oddělení cestovních dokladů v Českých Budějovicích.

V Budějovicích přidali dvě přepážky

Aby nedocházelo k přílišnému zpoždění, udělal matriční úřad několik úprav. „Zvýšený zájem zvládáme dobře, přijali jsme opatření, abychom uspokojili všechny klienty, konkrétně jsme navýšili kapacity objednávkového systému a zřídili dvě nové přepážky, kde vyřizujeme žádosti o cestovní pasy. Nyní si tedy mohou zájemci podat žádost na jedné z jedenácti přepážek,“ doplňuje Soukupová.



Se znatelným nárůstem žádostí se potýká i městský úřad ve Strakonicích. „Ano, po dvouleté vynucené covidové pauze teď vzrostl příjem žádostí o vydání nových cestovních dokladů. Pokud bychom tedy měli srovnávali roky 2021 a 2022, pak je nárůst žádostí o cestovní doklady asi tak dvakrát až třikrát vyšší,“ sdělila mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.



Všechny oslovené úřady však své klienty ujišťují, že stanovenou lhůtu třiceti dnů nepřekročí. Kdo tedy plánuje dovolenou v zemi, kam je nutný pas, stačí myslet na to, že žádost o nový cestovní doklad musí podat nejpozději měsíc před plánovaným odjezdem.



„Žádné riziko komplikací v souvislosti s pořízením cestovních dokladů před dovolenou rozhodně nehrozí, pasy vydáváme podle potřeby klientů. Občané si mohou vyřídit doklady v klasické lhůtě 30 dnů, nebo požádat o cestovní pas ve zkrácené lhůtě do pět pracovních dnů, případně do 24 hodin s převzetím dokladu u ministerstva vnitra v Praze,“ dodává Soukupová.