Obyvatelé Českých Velenic bojují peticí za stavbu zóny s obchody

Petice už má přes 600 podpisů a nese název Přejeme si nákupní park v Českých Velenicích. Za zrodem projektu stojí místní podnikatel, který nabídl svůj pozemek nedaleko hlavního tahu do sousedního města, kterým je rakouský Gmünd.

Do výstavby by se tam chtěla pustit skupina KPDG, která staví retail parky. „Velenice jsou menší město, kde by se hodilo vybudovat něco nového. Věřím, že by si nákupní zóna našla svou spádovou oblast. Rozhodně v tom vidíme potenciál. To je můj pohled jako developera,“ netají se jednatel KPDG Jindřich Kukačka.

„Na druhou stranu se řetězce bojí, že nedokážou nastavit cenovou politiku tak, aby to natáhlo zákazníky z Gmündu. Bojí se konkurence. Osobně ale věřím, že by to fungovalo. My s nimi v současné době jednáme a bavíme se o možné spolupráci. Za nás je tohle vhodné místo,“ prozrazuje Kukačka.

Podle něj je dohoda s některým z řetězců zásadní pro celý projekt. Pokud by k ní došlo, bylo by pak jednoduší do případného nového obchodního parku dostat i další obchody.

Situaci teď ale ještě komplikuje epidemie koronaviru. „Samozřejmě to hraje určitou roli. Já to vidím jako krátkodobý argument, ale pro samotné řetězce je to důležitý faktor,“ zmiňuje jednatel původem z jižních Čech.

Ten ocenil i petici, která má podle něj při rozhodování o podobných záměrech velký význam. V ulicích i na sociálních sítích ji šíří místní podnikatel a zakladatel hnutí Iniciativa prosperující České Velenice Daniel-Andreas Kremzow.

„Chceme, aby se tady zlepšovaly služby, a právě tahle tady chybí. Dozvěděli jsme se, že je pro případné vyjednávání o projektu výhodou mít podobný dokument k dispozici. Prý by bylo vhodné dát dohromady alespoň tři tisíce podpisů,“ popisuje.

Místní mohou petici podpořit do konce ledna. Její internetová verze má nyní přes 550 jmen. Zájemci ji najdou i ve fyzické podobě v Komunitním centru Fenix, na čerpací stanici HOS, ve Zlatnictví Jaromír Švec nebo na pobočce České pošty či městském úřadě. K dispozici je i v sídle firmy Střechy Jokl, jejíž majitel nabídl své přilehlé pozemky k případné výstavbě.

„Chtěli jsme s tím nějakým způsobem pomoct. Já osobně tuhle službu nepotřebuji, protože jsem mobilní, ale je tady řada lidí včetně těch starších, kteří takovou možnost nemají. Spousta obyvatel nemá auto, nebo nemůže jet přes hranice s ohledem na současnou situaci,“ vysvětluje Kremzow, který chce se svým hnutím kandidovat v příštích volbách do zastupitelstva.

Jeho příspěvek ve facebookové skupině, kde komunikují obyvatelé města, sdílela bezmála stovka lidí. „Abychom docílili výstavby nákupního parku v našem městě, potřebujeme, aby investor získal některé ze svých partnerů pro tento projekt. Pokud se investorovi nepodaří získat jednoho z velkých řetězců potravin, tak se žádný park nebude moct postavit,“ upozornil v něm Kremzow.

Vedení města záměr podporuje. „Není to naše iniciativa, ale soukromý projekt. V rukou tedy vyjednávání nemáme. Určitě nám ale záleží na rozvoji služeb. I proto jsme souhlasili s umístěním petice na městském úřadě. Osobně jsem pro, aby se u nás rozšiřovaly nákupní možnosti, jestliže to dává smysl,“ reaguje starosta tříapůltisícového města Jaromír Slíva.

České Velenice se nacházejí přímo na hranici, kde je od rakouského Gmündu odděluje řeka Lužnice. V současnosti je pohyb přes hranice omezený, protože rakouská vláda uzavřela většinu přechodů. Veleničtí mají k dispozici jeden z pěti, které je možné využívat. Důvodem je šíření nemoci covid-19 v tuzemsku. Výjimku pro překračování hranic teď mají například pendleři.

Park plánují v Třeboni i v Bechyni

Nákupní zóny vznikají i v jiných částech kraje. Právě skupina KPDG jednu dokončila v Českých Budějovicích na Okružní a další připravuje na okraji Třeboně. Ne všechny to ale těší.

„Mám trochu obavy z toho, že to ubere tržby místním podnikatelům. O podobném záměru v této lokalitě se ale dlouhodobě ví a počítá se s ním. Územní plán to umožňuje, takže z tohoto pohledu tam investor samozřejmě může stavět,“ zhodnotil starosta Třeboně Jan Váňa.

V okolí je už několik poboček obchodních řetězců, ale investor věří, že bude zájem i o další.

Emoce budí i plánovaný obchodní park, který chce stavět pražská akciová společnost DMO Invest v Bechyni. Vzniknout má na ploše 1,1 hektaru v bývalém areálu firmy Jitex. Uvnitř bude supermarket a další služby.

„Haly byly od roku 2002 nevyužité. Obchodní středisko tu potřebujeme. Nedaleko je sídliště a nic podobného v Bechyni nemáme. Je dobře, že se nebude stavět na zeleném,“ reagoval na začátku ledna starosta Pavel Houdek. Část obyvatel je ale skeptická mimo jiné kvůli tomu, že se počet obyvatel ve městě snižuje.

Další obchodní dům pak bude stavět teplická skupina JTH v Českých Budějovicích mezi sídlišti Máj a Vltava, což už posvětili radní města. I tento záměr místní rozděluje.