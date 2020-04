Bezdomovec přeplaval do Rakouska. Pak se ho s horečkou ujala české policie

„Policisté mu naměřili teplotu přes 38 stupňů a ihned kontaktovali pracovnici Krajské hygienické správy. Ta nařídila izolaci, ve které měl muž čekat na odběr vzorků pro vyšetření na přítomnost koronaviru a následně i na výsledek,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

Protože ale muž policistům uvedl, že nikde nebydlí, jen se různě potuluje a trvale je hlášený na radnici, musela se o něj postarat hlídka, která jej z hranice přivezla.



„Nabídli mu samostatnou místnost a pak se u něj několik desítek hodin střídali, než bylo z testů jasné, že není nakažený,“ doplnil Matzner.



Policisté muži zajistili i jídlo, aby do rizikové situace nezatahovali úředníky z radnice ani další kolegy, kteří by při případném potvrzení nákazy museli do karantény.



„O muže se starali dobrovolně, nebyl ani zadržen, ani zatčen,“ zdůraznil Matzner.



Podle policie se jednalo o v Českých Velenicích „známou postavu“, která se často pohybuje po okolí. Překročením hranice, jež je kvůli pandemii onemocnění COVID-19 uzavřená, se muž dopustil správního přestupku. Policistům sdělil, že si v Rakousku jen potřeboval něco zařídit.