Výluka na trase České Budějovice - Praha končí. Jižní expres pojede přímo

8:50

Tříměsíční nepříjemná výluka na železničním koridoru z Českých Budějovic do Prahy se blíží ke svému konci. Ještě do čtvrtka 30. června do půlnoci budou jezdit mezi Olbramovicemi a Chotovinami na Táborsku za dálkové vlaky náhradní autobusy. Od 1. července se už na svou trať vrátí soupravy Jižní expres, Vltava a Lužnice.