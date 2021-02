Šéf bral 60 tisíc měsíčně, ale výbor nesvolával. Zastupitelé ho zrušili

„Za poslední čtyři měsíce se tento výbor nesešel ani jednou,“ rozléhá se českobudějovickou sportovní halou hlas zastupitele Šimona Hellera (KDU-ČSL). Právě on v pondělí vzbudil rozruch, když při jednání navrhl kompletní zrušení výboru pro veřejnou správu a informační technologie.

Důvod je podle něj jednoduchý. Orgán, jenž vznikl po posledních komunálních volbách, zkrátka nefunguje. Poslední jeho zápis se datuje k 7. říjnu 2020.



„Nesešel se ani distančně, jako to dělají ostatní výbory a komise,“ zmínil mimo jiné Heller. Upozornil také na nespokojenost v územních skupinách, které zastupují jednotlivé části města.

„Bylo by fajn říct veřejnosti, co ta sranda stála“

Hellerovi a dalším se proto nelíbila odměna zhruba 60 tisíc korun, kterou měsíčně pobírá vedoucí tohoto výboru. Tím byl v minulosti Lukáš Mareš (Piráti), jehož před více než rokem nahradil stranický kolega Josef Špak.

Podle Hellera neodváděl tento útvar dostatečnou práci. Argumentoval mimo jiné auditorskou zprávou z loňského roku, která odhalila nedostatky v oblasti informačních technologií. „Od tohoto výboru s uvolněným předsedou bych čekal, že bude fungovat,“ prohodil Heller.

Ke kritice se připojila také opoziční ODS. „I od našeho člena výboru vím, že to spojení IT a územních skupin není dobré. Pokud se zruší, budeme se ptát, co jsme si za ty peníze pořídili,“ uvedl třeba Petr Maroš (ODS).

Na něj navázal jeho kolega a hejtman Martin Kuba (ODS), který kritiku adresoval i na vedení radnice. „Bylo by fajn říct veřejnosti, co ta sranda stála a co jsme si za ty veřejné peníze koupili. Vzpomeňte si na ty hádky nad tím, jestli dáme někomu o 50 tisíc víc, nebo míň,“ přidal.

Pokud někdo v hale, kde se zastupitelé v době pandemie scházejí, čekal od Josefa Špaka, jakou práci výbor odvedl, byl na omylu.



„Návrh na vznikl výboru je z roku 2018, kdy jsem já nebyl členem zastupitelstva. Ani nevím, jak to vznikalo,“ řekl při své řeči a sám přiznal, že uvítá případné lepší fungování územních skupin.

Předseda výboru usnul při jednání, řekl primátor

Svého kolegu se snažili podpořit opoziční Piráti. Několikaminutový proslov měl například Svatomír Mlčoch, který bod označil za nekultivovaný projev politické arogance. Vadilo mu mimo jiné to, že se na něj Piráti nemohli připravit.

„Se založením výboru se také dohodlo, že jeho člen bude pravidelným účastníkem rady města mimo jiné proto, aby mohl přenášet podněty, které obdržel od členů výborů či komisí. Jestliže jste znemožnili předsedovi účast na radě, přispěli jste podstatným způsobem k tomu, co na něj teď házíte,“ zlobil se Mlčoch. Na něj vzápětí trpce reagoval primátor Jiří Svoboda (ANO).

„Co se týče účasti, je pravda, že jsme je v určité době omezili. Ono, když zasedá rada města za přítomnosti předsedy výboru a on tam usne a já k němu mluvím, vyzývám ho a on spí, tak je taková účast formální a nedává žádný smysl,“ reagoval.

„Někdo vás zve na jednání a to má 100 nebo 150 bodů a vy nemáte možnost se na něj připravit. Představte si, že by bylo jednání zastupitelstva, kde máte všechny materiály až na stůl, nebo si je nějakým pokoutným způsobem opatříte v neděli večer. Studujete to celou noc a pak to podle toho vypadá. Když není vůle ke spolupráci, tak to tak dopadá a není jiného vyhnutí,“ kontroval Špak s tím, že návrh na zrušení Piráti podpoří a ještě ho označili za trest pro svou stranu.

„To není trest pro Piráty. Čtyři měsíce se výbor nesešel. Lidé se ptají: Umřel Pepa Špak? Neumřel. Je tady mezi námi, na zastupitelstva chodí, ale výbory nesvolává,“ glosoval to ještě Heller.

Místo výboru vznikne komise

Hlasování pak bylo celkem jednoznačné. Pro bylo 34 zastupitelů, dva nehlasovali a osm se zdrželo. Mezi nimi byli především členové ODS, ale také Svatomír Mlčoch a Viktor Vojtko (STAN), podle něhož se mohlo nad bodem jednat.

Někteří přítomní se kvůli návrhu obávali, co bude s územními skupinami, které zanikly i s výborem. To vysvětlil primátor Svoboda, jenž popsal, že radní vytvoří novou komisi bez uvolněných funkcí. „Pod ní vzniknou ty stejné skupiny. Jejich předsedové budou zároveň členy této nové komise,“ shrnul.