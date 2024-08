Posun u Slunečního ostrova: Brzy začnou měnit koryto Vltavy, bude s ostrovy

Malá pláž, na každé straně řeky jedno koupací molo, k tomu stylové občerstvení – a hned je místo doslova obležené lidmi. Takhle to přes léto pravidelně vypadá třeba u Lučního jezu na řece Vltavě v Budějovicích.

Před několika roky nechali zástupci radnice podobných míst vytvořit hned několik a stal se z nich hit. Obyvatele to k řekám láká stále více, a také proto už brzy vznikne další, tentokrát větší odpočinková zóna. Bude rovněž na Vltavě v blízkosti sportovního areálu policie na Pražském sídlišti.

Řeka je tam hodně široká, a stejně tak náplavka. Právě tam vyroste projekt nazvaný Sluneční ostrov, i když ostrůvky mají vzniknout rovnou dva.

„V radě už jsme vybrali stavební firmu. Když se proti výsledkům výběrového řízení nikdo neodvolá, samotné práce začnou v září. Nová odpočinková zóna by pak fungovala od června roku 2025. To znamená, že bychom stihli novou relaxační zónu otevřít do začátku další letní sezony,“ upřesnil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Prostor nebude nějakým zábavním parkem s atrakcemi, pouze se celá lokalita promění tak, aby lákala k odpočinku a klidnějšímu trávení volného času.

Upřesnil, že vysoutěžená cena, za kterou firma Sluneční ostrov vybuduje, je 52 milionů korun bez daně. Protože ještě neuplynuly zákonné lhůty, jméno firmy nemohl sdělit. „Budeme navíc čerpat na skoro 99 procent projektu dotaci, takže to nijak nezatíží městský rozpočet,“ zdůraznil náměstek.

Akci bylo nutné časově sloučit s Povodím Vltavy, jež v Budějovicích zpevňovalo břehy řeky. „Od loňského podzimu v lokalitě opevňujeme svahy plavební dráhy. Práce potrvají až do letošního září, kdy na ně naváže se svým projektem město,“ přiblížil nedávno za Povodí Vltavy Hugo Roldán.

S tím, že se projekt stane skutečností, je spokojený i opoziční zastupitel Juraj Thoma (Občané pro Budějovice), který stál u zrodu Slunečního ostrova. Ocenil, že pokračuje nejen tato akce, ale i příprava další, která je spojená s vodou. Na mysli měl vybudování náplavky u řeky Malše na Zátkově nábřeží v centru Budějovic. Na obojím se pracovalo už v minulém volebním období.

„Moje představa o pokračování projektu náplavky byla zadat další práci formou design and build (projektovat a postavit – pozn. red. ), což převzala i současná koalice. U Slunečního ostrova/ostrovů se nám tehdy podařila dokončit podkladová studie pro soutěžení projektanta, a to včetně pevného umístění lávky podle debat s Povodím,“ vzpomněl na přípravy Thoma.

Náplavka v centru v roce 2026

Zmíněná náplavka v centru by měla být hotová na podzim roku 2026. Na projektové přípravě od léta pracuje společnost Metrostav DIZ, která bude mít na starost i samotnou stavbu. To vše za celkem 146 milionů korun bez daně.

Cílem je vytvoření pěšího korza u Malše blíže k centru v úseku od Železného mostu po most Krumlovský u KD Slavie. Posunem nábřežní zdi vznikne prostor pro chodce, který bude i bezbariérově přístupný právě od Slavie.

Náplavka bude sloužit také jako místo pro posezení u vody, setkávání s přáteli či „zážitkový“ street food. Také tam vznikne podzemní prostor s pracovním názvem kobka, který si bude moci zájemce pronajmout a využít například pro občerstvení, a rovněž zde má být celosezonní zázemí náplavky.

A ještě je zde jedna akce, která souvisí s řekou a je blízká také Slunečnému ostrovu. Radní Budějovic totiž schválili vyhlášení architektonické soutěže na vybudování lávky. Ta má vést přibližně od místa, kde končí Nerudova ulice na Pražském sídlišti přes Dlouhou louku na výstaviště. Bude tedy blízko Slunečního ostrova. Hotová by mohla být někdy na přelomu let 2027/2028.