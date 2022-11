Blíží se svátky, hlášení v budějovické MHD varuje cestující před kapsáři

Přeplněné ulice, autobusy a nákupní centra spolu se svátečním shonem jsou ideální příležitostí pro zloděje. Batoh na zádech, rozepnutá kabelka nebo peněženka v kapse plandavé bundy, to jsou jen některé z nejčastějších chyb, kterých kapsáři dokážou využít.

„V zimních měsících se v MHD, na ulicích i v nákupních centrech pohybuje více lidí a pravděpodobnost krádeže je ve vzniklých tlačenicích výrazně větší. Je proto důležité nenechávat si věci uložené v kabelkách, taškách nebo v batozích na zádech. Tato zavazadla jsou snadným terčem kapsářů, neboť si člověk často ani nevšimne, že mu do nich někdo sáhne,“ upozorňuje mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Jeho slova pak potvrzují i zkušenosti některých místních. „O své věci se v autobusech i obchodech opravdu bojím, už mě totiž jednou okradli. V nákupním centru mi nějaký lupič vzal kabelku s telefonem i peněženkou, ve které jsem měla několik tisíc,“ sdělila Jana Mejzlíková z Českých Budějovic.

Stačí chvilka nepozornosti a nakupující v obchodě nebo cestující v autobuse kolikrát ani netuší, že ho okradli.

S adventem se hlídky strážníků zaměří na trhy

„Myslím si, že když člověk dodržuje základní pravidla, tak se mu nemůže nic stát. Vlastně ani neznám někoho, komu by něco ukradli, tak věřím, že se to dnes už ani moc neděje,“ řekla Adriana Leštinová, která do Českých Budějovic přijela z Týna nad Vltavou.

Kvůli větší bezpečnosti i osvětě spolupracuje jihočeská policie se strážníky, kteří v období podzimních i zimních svátků pravidelně navyšují počty hlídek v rizikových oblastech. V období Dušiček se až do 6. listopadu městští policisté častěji pohybují zejména v okolí hřbitovů a jiných pietních míst.

„Zaměřujeme se jak na kapsáře, tak na vykrádání aut zaparkovaných před hřbitovy. Dalším častým problémem jsou v období Dušiček krádeže pietních předmětů, i těm se strážníci budou snažit předejít. Koncem listopadu se s příchodem adventu hlídky více zaměří na vánoční trhy a obchodní centra,“ sdělil mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal.

V MHD se strážníci pohybují standardně a navyšovat hlídky tam neplánují. Státní policie pak v tomto případě sází hlavně na prevenci. Pomoci by mělo hlášení ve vozech, které lidi na riziko krádeže upozorňuje. „Věřím, že když cestující takové hlášení uslyší, zpozorní a své cennosti si zkontrolují a zabezpečí,“ řekl Bajcura.