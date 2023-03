Rozvoj Budějovic bude řídit nová komise, koalice chce do jejího čela architekta

„Město nelze chápat jako samostatný ostrov, je to aglomerace, do které se denně sjíždějí tisíce lidí za školou, prací i kulturou a funguje to i opačně. Navíc se u řady projektů střetáváme s katastry jiných obcí. Proto je důležité s nimi efektivně komunikovat,“ popsal budějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Práce komise se podepíše na tvorbě nového územního plánu, který by podle Kuby neměl být jen náhodným shlukem barevných polí, o kterých se dohadují právníci a architekti.

„Na začátku úvah musí být jasné politické zadání, že Budějovice mají být významnou nadregionální metropolí a městem krátkých vzdáleností, kde může žít moderně i 130 tisíc obyvatel. Toho by se komise při svém rozhodování měla držet,“ sdělil.

Komise se tak má zaměřit na lokality a obce ve zhruba dvaceti kilometrové vzdálenosti od města. Koalice také předeslala, že má být nadstranická a kromě vybraných odborníků by v ní měli usednout zástupci všech politických klubů v zastupitelstvu.

„Se zástupci stran zatím jednáme, prvními členy komise budou Pavla Kodadová z budějovického odboru územního plánování, její krajský protějšek Petr Hornát, hejtman kraje a primátorka Dagmar Škodová Parmová,“ vypočítal náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS).

Do čela komise zástupci koalice navrhují architekta Martina Krupauera. Ten s městem přes ateliér A8000 spolupracuje na řadě projektů a nedávno na sebe upozornil tím, že byl hlavním iniciátorem soudního napadení změn, které omezovaly průjezd aut historickým centrem města.

„Budějovice mají velký potenciál stát se městem, které přitáhne lidi i ze sousedních zemí. V posledních pár letech ale bohužel začaly stagnovat. Věřím, že se nám to podaří změnit,“ řekl Krupauer.

Bureš uvedl, že komise už má seznam projektů, jimiž se bude v nejbližší době zabývat. „Většinou přesahují katastr města. Patří mezi ně třeba letiště v Plané, most a cyklostezka v Litvínovicích nebo záchytné parkovací domy,“ vyjmenoval.

Souběžně s komisí má i nadále fungovat odbor hlavního architekta. Ten chce město využívat jako podpůrný subjekt, který bude komisi asistovat při naplňování jejích vizí.

„Složit tým z odborníků, kteří město znají, nám přišlo lepší než najmout jednoho člověka, jenž by k městu neměl žádný vztah,“ vysvětlil Kuba důvod, proč radnice raději nenašla člověka na pozici městského architekta.