Budějovice 2028: Schody k Malši, nový park i opravený kulturní dům

Píše se rok 2028 a prohlídka Českých Budějovic je výrazně působivější zážitek než dnes. V centru jsou opravené parky, lidé vysedávají u vody a navštěvují nespočet různých akcí. Pojďte se podívat na to, jak má krajské město vypadat v roce, kdy chce být evropským centrem kultury.

Pomyslná procházka může začít u soutoku Malše a Vltavy. Na Zátkově nábřeží lidé korzují po nové náplavce obsazené kavárnami a předzahrádkami. Radnice na akci teď nechává zpracovat projekt, který má být příští rok hotový.

„Paradoxně to je technicky docela jednoduché. Teď je to jen zeď vysypaná hlínou. Inženýrské sítě vedou u domů. Do zdi u náplavky bychom mohli umístit vnitřní prostory, které se tam stejně historicky stavěly třeba kvůli vorařům,“ shrnul dříve architekt Martin Krupauer z Ateliéru 8000. Otázkou je, jestli se v rozpočtu na akci seženou finance a politici najdou vůli.

Ale představujme si dál – náplavka vede od Železného mostu až k nově zrekonstruovanému kulturnímu domu Slavie, jehož proměnu navrhli architekti z Rakouska a Francie. Akce za půl miliardy udělala z objektu jedno z center kulturního dění. Uvnitř jsou velký a malý sál či kavárna. Z jedné strany je náměstíčko, na té druhé se lidé vyhřívají na schodech u řeky Malše.

„Chceme, aby dům žil celý den, a nejen večer v době koncertů. Klubovny obsadí nejrůznější spolky,“ slíbil náměstek primátora Juraj Thoma. Stavební práce mají podle webu radnice odstartovat v roce 2023 a skončit o rok později.

Nový park u Malše

Od Slavie stačí udělat pár kroků do nově zrevitalizovaného parku Dukelská. Ten nabízí lepší přístup k vodě, upravenou zeleň či hřiště pro děti. Návštěvníci z břehu sledují, jak se řeka plní šlapadly a loďkami. „O prázdninách bychom měli získat stavební povolení, pak budeme hledat firmu. Ta by se do práce mohla pustit na podzim. Když vše bude bez problémů, může být hotovo příští léto, ale to je předběžné,“ shrnul náměstek primátora Ivo Moravec.

Ten doufá, že v roce 2028 bude vypadat lépe i nedaleký park Háječek. Hotová bude rekonstrukce altánku, který nyní majitel přetváří na kavárnu.

A jak za sedm let vypadá park mezi sídlišti Máj a Vltava? Je rozlehlejší než nyní, děti tam pobíhají po naučné stezce, sportovcům nabízí prostor pro cvičení. Skatepark je také větší. U areálu vznikly stovky nových bytů. Rozšíření parku 4Dvory by mohlo odstartovat už příští jaro.

Město v roce 2028 žije nejrůznějšími kulturními akcemi – kromě opravené Slavie pulzuje také zrekonstruovaný Dům umění na náměstí Přemysla Otakara II. „Je to jeden z projektů, který zapadá do kandidatury na titul Evropské město kultury,“ věří Thoma. K tomu ale povede ještě dlouhá cesta, která odstartovala před několika měsíci. „Teď jsou platná všechna výběrová řízení, která je potřeba absolvovat, abychom získali podklady pro podání kandidátské přihlášky,“ zmínil Thoma.

Titul se uděluje od roku 1985

Titul Evropské hlavní město kultury získá vítěz od Evropské unie vždy na rok. Dostává tak možnost představit svůj kulturní život a rozvíjet ho. Případný úspěch umožní zviditelnění města a přilákání turistů. Tím se podpoří podnikání a posune kulturní prostředí na vyšší úroveň, což přinese už jen samotná kandidatura.

„Vidíme, že město dlouhodobě nemá definici toho, jak s kulturou pracovat. Má teď naplánované infrastrukturní projekty, chce stavět domy, ale nemá domyšlené, jak jejich činnost provázat a dostat tak z jejich obnovy maximum. Celkově je zde nyní větší ochota pro podporu kultury. Bez jasné vize města je to ale jen jakýsi udržovací mód. Kandidatura může dát všem těmto aktivitám společný cíl, vytvořit dlouhodobou image města,“ tvrdí Ondřej Kašpárek ze spolku Budějovice 2028, jenž má kandidaturu na starosti.

„Můžeme vyhrát, když komisi přesvědčíme, že o titul město stojí. To má platit pro umělce, pořadatele i veřejnost. To vše vrcholí podáním přihlášky, kterou odevzdáme příští jaro. To je vstup do prvního kola. V první polovině roku 2023 se má vybrat vítěz za daný stát. Soupeříme s tuzemskými konkurenty, ale vítězství je šance ukázat se celé Evropě,“ dodává s tím, že už na podzim se obyvatelé dozvědí, jak se mohou zapojit.

Titul se uděluje od roku 1985 a Česko je na řadě právě v roce 2028. České Budějovice budou soupeřit s Brnem, Libercem či Chomutovem. Podrobnosti najdou zájemci na webu budejovice2028.cz.