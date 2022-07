Jedu po paměti, omlouvají řidiči jízdu v zákazu centrem Českých Budějovic

Modré auto vjíždí tam, kam nemá. Ihned ho se vztyčenou paží zastavuje policista. „Dobrý den, víte, že je tu už týden jednosměrka a že se průjezd centrem změnil?“ ptá se řidiče, jehož přestupek a registrační značku si druhý z hlídky zapisuje do tabletu.

Dopravní změny platí už týden a mají za úkol hlavně zklidnit dopravu na náměstí a v historickém centru. Motoristé tak nemohou už jednoduše projet od ulice Na Sadech přes náměstí až do Mánesovy ulice.

Ale protože řada řidičů – ať už schválně, nebo nevědomě – porušuje pravidla, státní i městští policisté hlídkují u Železného mostu v Biskupské ulici. Většině šoférů domlouvají a upozorňují je na jejich chybu. Zatím. V případě špatného projetí jednosměrné ulice bude hrozit pokuta až dva tisíce korun.

Hodně práce měli policisté i v ulici U Černé věže. Tudy už také od minulého pondělí řidiči neprojedou přímo na náměstí Přemysla Otakara II. Řidičům tam museli v pondělí dopoledne vysvětlovat, proč je krátký úsek ulice pro dopravu uzavřený.

„Ještě jednou se omlouvám. Kdybych sem vjela vědomě, tak si nafackuju, ale tohle bylo absolutně nezaviněně. Jela jsem po paměti,“ vysvětlovala strážníkům jedna ze zastavených řidiček.

„Průjezd přes náměstí byl hlavní devizou Českých Budějovic. Vždycky jsem si tu na hodinku zaparkoval a oběhal úřady. Klidně tu dám za parkování i tři stovky na hodinu, ale tyhle změny, to je šílené. Už aby byly volby a zase se to vrátilo. Já jsem zásadně proti,“ bědoval při parkování před hotelem Zvon nespokojený řidič.

Lidé si však za týden našli i jiné cesty, kudy se v samotném centru auty pohybují. Tím, že se nesmí projet částí Biskupské ulice směrem k zimnímu stadionu, teď trpí například Široká ulice, kde se provoz o dost zvýšil.

„Komplikuje nám to hlavně zásobování, je tu spousta podniků a občas tu stojí i tři dodávky najednou. Pokud nezaparkují na chodníku, nikdo kolem nich neprojede,“ uvedla Eva Hanousek Albrechtová, zaměstnankyně místního podniku Nudle.

To je problém, který nemá řešení. Když totiž stojí zásobování v ulici, vzniká za ním dlouhá fronta několika aut. Řidiči pak troubí a jsou naštvaní. Když ale zastaví na chodníku, lidé tudy procházejí s obtížemi a policie chce řidiče dodávek pokutovat.

Náměstí působí klidnějším dojmem

Výrazný nárůst dopravy zaznamenali i provozovatelé podniků v Hroznové ulici, do níž míří část aut odkloněných z ulice U Černé věže. „Je to opravdu hrůza, hlavně ten hluk. Na zahrádku už si tu skoro nikdo nesedne, a když ano, tak ani pořádně neslyším, co si chce objednat,“ vyjádřil se Ondřej Vitha, majitel vinotéky Hroznovka.

Největší problém ale vidí v tom, že místo aby auta jezdila přes město tou nejkratší cestou a kolem kancelářských budov, motají se teď v jeho ulicích mnohem déle. „Ta auta teď navíc jezdí převážně kolem obytných domů a lidé si tu stěžují, že se jim v jednom kuse klepou okenní tabule,“ doplnil Vitha.

V samotných ulicích je ale zklidnění dopravy znát. Auta centrem sice stále jezdí, ale už nevznikají žádné fronty a tlačenice v křižovatkách. Úbytku vozidel si lze všimnout i na hlavním náměstí, které nyní opravdu působí klidnějším dojmem.

„Osobně mi přijde, že aut sem jezdí pořád stejně. Co se ale proměnilo, je parkování. Od té doby, co začaly platit nové ceny, bývají parkovací místa často skoro prázdná,“ uvedl Petr Bartoš, jeden ze zaměstnanců hotelu Zvon.

Narážel tím na nová pravidla parkování, která začala platit v centru města týden před nainstalováním nového značení. Cílem je, aby tam místní obyvatelé našli více místa pro svá auta.

Parkovací místa díky nim na náměstí nejen ubyla, navíc za ně musí běžní motoristé platit i přes noc a o víkendech a státních svátcích.

Aby si lidé na nová pravidla silničního provozu v centru zvykli co nejrychleji, dohlížejí na dodržování předpisů téměř celý den hlídky městské a státní policie.

„Pomoc kolegů od státní policie bude dlouhodobější. Je nutné, aby si lidé nové značení zapamatovali a nejezdili pořád tak, jak byli roky zvyklí,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. Následně doplnila, že ačkoli se policisté snaží prozatím vše řešit pouhou domluvou, bylo už i několik případů, kdy se rozhodli pro udělení pokuty.