Města chystají provizorní adventní programy, divadlo uvede Teatromat

V Českých Budějovicích zrušili přílet anděla i hlavní program na náměstí Přemysla Otakara II. Místo toho město připravuje skromnější alternativu ve spolupráci s Jihočeským divadlem.

Členové orchestru opery už teď hrávají ze střechy radnice vánočně laděná pásma v délce od pěti do deseti minut. Slyšet je můžete vždy v úterý a ve čtvrtek hned potom, co ve 12 hodin dozní zvony.

„Lidé v tu dobu chodí pro jídlo, mají polední pauzy, takže kdo půjde náměstím, může se zaposlouchat,“ popisuje náměstek primátora Juraj Thoma. Akce potrvá do 22.prosince.

Kromě toho chystá soubor Malého divadla projekt s názvem Teatromat. Díky němu budou herci v dodávce hrát od 1. do 17. prosince loutková představení na parkovištích obchodních center. „Teď vytipováváme vhodná místa. Dopředu to ale avizovat nebudeme,“ líčí ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.

Divadlo navíc pracuje na třech venkovních akcích s vánoční tematikou. „S ohledem na současný stav a na debatu s hygienou je však nechceme zatím ohlašovat. Jejich konání bude záležet na řadě faktorů. Zatím není jasné, zda to půjde,“ dodává Thoma.

Část projektů už nějaký čas vymýšleli. Letos se ale musí zabývat otázkou, jak fungovat, když do divadla nemohou diváci.

„Proto jsme část aktivit přesunuli do online prostoru. Divadlo jako takové se ale nemůže kompletně přesunout na internet. Přímý kontakt s publikem je důležitý, takže hledáme cesty, jak se s veřejností potkávat za dodržování všech nařízení. Online může tvořit jen část našich aktivit,“ vysvětluje Průdek.

I proto se některé akce budou streamovat přes YouTube, Facebook, Instagram a další internetové kanály. Jihočeské divadlo připravuje také jeden projekt určený přímo pro online prostor. Jde o adventní pořady, ve kterých vystoupí umělci i zástupci nejrůznějších povolání.

Vystaví slámový betlém

V Táboře by mohli lidé nasát adventní atmosféru na náměstí T. G. Masaryka. Vedení města program nachystá tak, aby bylo možné reagovat na aktuální situaci spojenou s opatřeními v boji proti koronaviru. Odbor kultury a cestovního ruchu tam od 23. do 26. listopadu nainstaluje slámový betlém a Ježíškovu kancelář včetně čtyř prodejních stánků.

„Necháme je ozdobit chvojím a vánočním osvětlením. Pokud to situace dovolí, stánky otevřeme i v prosinci,“ uvádí vedoucí odboru Radka Šimková. „Zjistíme zájem stánkařů i za těchto omezených podmínek. Dle nařízení vlády není dovoleno konzumovat alkohol na veřejnosti. Tradiční stánek s punčem a svařeným vínem tam zatím nemůže být,“ dodává.

Pokud s koncem listopadu či v prosinci dojde k uvolnění vládních nařízení, bude táborská radnice organizovat drobný program. To by mohlo zahrnovat živý betlém, vánoční vytrubování či rozdávání betlémského světla na Štědrý den.

Skromnější advent nabídne i Český Krumlov. Věc řešili místní radní. „Platí, že bude stejně jako jinde vánoční výzdoba v ulicích, a počítáme i se stromem na náměstí Svornosti. Co se týče programu, domluvili jsme se, že sdružení cestovního ruchu postaví na náměstí osm až deset stánků. Ty se otevřou, až to situace dovolí. Dle posledních zpráv od kraje zatím není doporučeno prodej zahájit, takže čekáme,“ popisuje starosta Dalibor Carda.

Lidé naopak nemohou počítat s tradičním kulturním programem. „Když to situace dovolí, možná budou v ulicích nějaké soukromé akce, ale určitě nebudeme stavět pódium a organizovat větší koncerty,“ dodává Carda.

Písečtí stále čekají

V Prachaticích zatím platí, že se ruší kulturní a společenské adventní akce. „Čekali jsme do poslední chvíle, jestli se situace nezlepší, ale první adventní neděle je blízko avláda prodloužila nouzový stav. Nic tedy nenasvědčuje tomu, že by se zákaz shromažďování a další omezení zmírnily. Nezbývá nám nic jiného než plánované události zrušit stejně jako v jiných městech,“ říká starosta města Martin Malý.

Vedení radnice podle něj bude situaci sledovat. Pokud to nařízení umožní, možná se přece jen něco ve městě uskuteční.

Podobné to je ve Strakonicích. „Nic jsme zatím neřešili, ani nic nepřipravujeme vzhledem k situaci, jaká teď je. Kdyby se opatření uvolnila, tak rádi něco uspořádáme. Občany bychom o tom informovali rozhlasem,“ shrnuje starosta Břetislav Hrdlička.

Adventní trhy už zrušili v Jindřichově Hradci. Nebudou na zámku ani na náměstí Míru. „Pokud to situace dovolí, jsme připraveni otevřít alespoň vánoční dřevěné chaloupky na náměstí Míru se svařákem a dalšími teplými nápoji,“ dodává mluvčí radnice Eliška Čermáková.

Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo v Písku, kde také čekají do poslední chvíle. S adventními trhy zatím nepočítají, ale vedení města bude reagovat na vládou nařízená opatření. Část programu by se měla přesunout do online prostoru.