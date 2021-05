Bude rybník kolem Červené Lhoty opět bez vody? Hráz znovu protéká

„Nevypadá to dobře. Ukázalo se, že sanace sice zavřela díry v hrázi, ale pod ní se otevřely další. Je to patrně v místě, kde bylo v minulosti řečiště potoka, odkud voda odtékala pryč,“ přiznává kastelán Tomáš Horyna.

To je problém, protože se tak voda dostává na zahradu sousední nemovitosti. Existuje teď několik variant, co bude dál. „Tento týden jsme se rozhodli, že se pokusíme zmírnit průtok materiálem, který by mohl způsobit, že hrází bude protékat vody méně. Kdyby to byl takový objem, který zvládne nádrž pod hrází, tak jsme to stabilizovali,“ popisuje Horyna.

Jestli se to podaří, bude jasné zhruba na přelomu května a června. „Je ale pravděpodobnější, že to nezabere a my budeme muset rybník znovu vypustit a situaci řešit,“ líčí kastelán.

Ještě horší variantou pak podle něj je, že se ve vytékající vodě objeví jíl a další materiál, což by znamenalo, že se problémové místo zvětšuje. Pak by bylo nutné rybník okamžitě vypustit a hráz rozebrat.

„My jsme teď snížili hladinu o zhruba tři čtvrtě metru a pokusíme se provést úpravu. Bylo by to provizorní řešení, nicméně bychom alespoň mohli zvládnout letošní sezonu. Uvidíme, jak to dopadne,“ shrnuje Horyna. Zatím tedy lidé vodu okolo zámku, který se nachází u Deštné na Jindřichohradecku, vidět mohou.

Ve sklepě uvidí model zámku

Návštěvníci ale k oblíbené památce nejezdí jen kvůli rybníku. Letos se mohou těšit hned na několik novinek. „Významně jsme pokročili s odkrýváním barokních fresek na stropě jídelny. Věnujeme se tomu delší dobu a už letos se mohou návštěvníci těšit na překvapení. Úplně hotovo bude příští rok, ale už teď to rozhodně stojí za zhlédnutí,“ láká kastelán.

Kromě toho by se ve sklepě zámku měl objevit jeho model velký dva až tři metry. Zájemci tam uvidí i okolní budovy včetně té, kde jsou dnes veřejné toalety, ale v minulosti v ní sídlil barokní pivovar.

„Myslím si, že to bude lákadlo nejen pro nadšence do architektury či historie. Pokud vše půjde podle plánu, uvidí ho lidé od víkendu na přelomu července a srpna,“ dodává Horyna.

Na zámku zatím počítají se začátkem sezony od 1. června. Je ale možné, že se tak stane o pár dní dříve. Jestli návštěvníci vyrazí na oblíbené lodičky plující po rybníku, bude jasné koncem května.