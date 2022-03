Oprava hráze u zámku Červená Lhota se znovu vzdaluje, návštěvníci ubývají

Problémy trvají s přestávkami už od roku 2019 kvůli protékající hrázi. „Půl roku byl rybník napuštěný, ale pak začaly problémy. Podařilo se ho provizorně utěsnit a byl zase čtvrt roku napuštěný. A tak to bylo opakovaně,“ popisuje vleklé komplikace kastelán zámku Tomáš Horyna.

Nejen že se na rybníku už několik let nehospodaří, místo ztrácí i zájem turistů. Zatímco před covidem a vypuštěním rybníka navštívilo zámek více než 74 tisíc lidí, loni klesla návštěvnost na 42,4 tisíce.

„Návštěvníci ho chtějí vidět na ostrově uprostřed vody s romantickou atmosférou. Dostáváme desítky rozhořčených dotazů, proč je rybník bez vody,“ smutně konstatuje Horyna. Na jihu Čech lidé o problému vědí. Návštěvníci z jiných koutů jsou ale nemile překvapení například až na místě.

„Byli jsme tam loni na kolech s kamarádem. Zámek a jeho okolí jsou i tak moc pěkné, ale bez vody takové smutné. Místo tím trochu ztrácí své kouzlo. Pamatuji si, jak jsme tam jako malí kluci jezdili na lodičkách s rodiči a byl to krásný zážitek,“ popisuje 27letý Vlastimil z Českých Budějovic.

Letošní sezona by ale mohla být díky opravám hráze svým způsobem atraktivní, pokud ji stihnou.

„Bude to výrazná věc, kterou budou moci lidé sledovat z mostu. Udělat řez hrází bude i pro nás velké překvapení. Například to, jakou technologií ji postavili. To pro nás bude určitý objev,“ věří Kastelán. Nikdo totiž přesně neví, z čeho je hráz postavená.

Tím ale letité problémy a smůla kolem její opravy nekončí. V tuto dobu už měl projektant dokončovat dokumentaci. Vše bylo naplánované tak, aby na sebe jednotlivé kroky navázaly a v létě mohla firma pracovat. Nyní je to v ohrožení.

Projektanta musí najít znovu

„Nejde nám to vůbec podle plánu. Vysoutěžili jsme projektanta, který nás tak trochu vodí za nos. Dlouho nekonal a teď zjistil, že má mít projekt hotový, ale nestíhá,“ vysvětluje Horyna.

„Začal klást důvody, proč to nejde. Podle něj jsme mu to špatně zadali a nesplnili požadavky, které potřebuje. V podstatě prý nemůže projektovat, protože od nás nemá dostatek podkladů, a tak dále,“ konstatuje kastelán.

S celou situací byl ale podle něj projektant seznámený už v prosinci. Smlouvu podepsal začátkem ledna, aniž by si problémy ověřil přímo na místě.

„Uvědomili jsme si, že to vypadá na začátek poměrně dlouhých potíží, které by se dlouho vlekly. Proto spolupráci ukončíme a vypíšeme novou soutěž na projektanta,“ plánuje.

Doufá, že časová ztráta nebude tak hrozná, jako by byla případná další spolupráce. „Nemůžeme zakázku zadat jen tak z volné ruky. Oprava bude hrazená z dotace ministerstva kultury. Takže to musí být vše podle smluv,“ uvědomuje si.

Tím pádem se odkládá začátek plánovaných prací. O jak dlouho, zatím není jisté. Na včasný začátek opravy tlačí jak počasí, tak i čerpání dotace.

„Některé práce musíme dělat v sezoně, kdy bude teplo a zároveň poteče méně vody. Na druhou stranu ale dobrou zprávou je, že i přesto, že ministerstvo pracuje s podstatně menším rozpočtem než v předchozích letech, je pro ně oprava naší hráze prioritou,“ cení si. Na letošní rok mají tedy peníze jisté. Musí je ale začít čerpat do konce roku.

„Pokud nebudeme schopní letos začít, tak je to naše hloupost, protože příští rok bude peněz ještě méně a nemuselo by se na nás dostat,“ uvědomuje si Horyna. Novou soutěž na projektanta by mohli zahájit za týden. Ale soutěž na dodavatele prací až v září.

„Klíčové je pro nás letos začít. Kdybychom to nestihli do konce roku, tak jsme v koncích,“ potvrdil. Projektanta také překvapilo, že nemůže dělat sondy na hrázi pomocí těžké techniky, stroje neprojedou bránou u domečku. Na druhé straně zase padá most nad stavidlem.

Rybník také nejde zcela vypustit. Je na potoce a nemá odtokovou strouhu. Pořád z něj tedy vytéká voda. „Předem jsme upozornili i na to, že se projevují netěsnosti nejen v hrázi, ale voda mizí i do dna. Patrně někde mizí do podloží a vyvěrá na druhé straně,“ dodává.

Podle Horyny to vypadá, jakoby se hráz odlepila od podloží v místě, kde bylo původní řečiště potoka. Projekt bude muset počítat i s opravou této části.