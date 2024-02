Černým kašlem se letos nakazilo už sto Jihočechů, meziročně třikrát více

Podle dat hygieniků z uplynulé neděle počet evidovaných nákaz završil rovnou stovku, zatímco v celé republice se nemocí od začátku roku nakazilo 633 lidí. Ve srovnání s loňským rokem je v regionu více než třikrát více nemocných, tehdy jich ve stejném období bylo 29.

„Mohu potvrdit, že v posledních dvou či třech týdnech máme zvýšený výskyt nákazy černým kašlem. Nepříznivou situaci nám potvrdila i analýza, kterou jsme si ke konci minulého týdne nechali mimořádně zpracovat,“ vysvětluje ředitelka jihočeské Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Kvetoslava Kotrbová. „Rozhodně budeme situaci dále sledovat. Dá se předpokládat, že vyšší výskyt bude i v dalších týdnech,“ doplňuje.

Přes 70 procent nemocných spadá do věkové kategorie do 19 let. S případy nákazy se hygienici setkávají zejména na školách na Českobudějovicku, kde zaznamenali více než polovinu všech nakažených Jihočechů. Například v ZŠ v Nových Hodějovicích měli v uplynulých týdnech jednoho nemocného žáka.

„Od té doby se ale u nás další případ neobjevil. Byli jsme okamžitě v kontaktu s jihočeskými hygieniky, řešili jsme s nimi případná opatření v budově školy. Výuku to ale nakonec nijak neomezilo,“ popisuje zástupkyně ředitele Dana Kolářová.

Nemoc je těžké odhalit

Minulý týden se dva případy černého kašle objevily také na Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích, kam chodí celkem 700 žáků.

„Dostali jsme od nich okamžitě instrukce s dalším postupem. Obě nakažené studentky jsou nyní doma a nic nenasvědčuje tomu, že by se nakazily jedna od druhé. Okamžitě jsme obeslali rodiče, učitele i žáky školy s tím, jaká mají přijmout opatření. Přímo ve škole jsme ale provoz nijak neupravovali,“ potvrzuje ředitel školy Karel Štix.

Kromě Budějovicka se s vyšším počtem případů potýká také Jindřichohradecko s 21 nákazami, ale také řídce osídlené Krumlovsko a Prachaticko, kde hygienici evidují letos už 14, respektive 11 nemocných. Na druhou stranu ani jeden případ nákazy zatím neměli na Táborsku. Klidná je situace i na Písecku s jedním záznamem či na Strakonicku se dvěma nakaženými.

Nebývale vysokého počtu případů spojených s nákazou černým kašlem si na Budějovicku všímají především praktičtí lékaři. Ti ale zároveň varují, že při akutní epidemické situaci chřipkových onemocnění je velmi těžké všechny případy odhalit. „My jsme zatím žádný neobjevili, spíše jsme řešili osoby, které byly v kontaktu s nemocnými. Je ale dost možné, že nám někteří nakažení proklouzli a místo běžné virózy měli černý kašel. Zcela bezpečně se to rozeznat nedá,“ upozorňuje budějovický lékař Ivo Petrášek.

Pomůže očkování

Zároveň také varuje, že nakažený člověk i lidé, kteří mají na nemoc podezření, by se neměli zbytečně pohybovat mezi lidmi. Jedním z hlavních příznaků je dávivý kašel, který v krajním případě může vyvolat zvracení.

„Ideální by bylo, kdyby lidé s diagnostikovanou nemocí zůstali doma a léčili se předepsanými antibiotiky. Rizikový je v tu chvíli pohyb mezi seniory nebo nemocnými lidmi. Pokud už někam bezpodmínečně musejí, měli by si vzít respirátor nebo alespoň chirurgickou roušku, která umí efektivně bránit přenosu nemoci,“ pokračuje Petrášek.

Hygienici dále připomínají, že jednou z možných ochran před nákazou černým kašlem je očkování. „Podobně jako u jiných infekcí ani očkování, ani prodělané onemocnění nechrání jedince po celý život. Člověk se stává po určité době po očkování nebo prodělání nemoci opět vnímavým a může být i opakovaně infikován,“ popisuje ředitelka jihočeských hygieniků Kotrbová.

V současnosti se proti černému kašli očkuje už od dětství, takzvanou posilovací dávku ale lékaři doporučují už od prahu dospělosti. „Má to tu výhodu, že v takovém případě dotyčného přeočkujeme vakcínou, která je kombinovaná společně s látkami proti tetanu nebo záškrtu. Zájemce si sice zaplatí samotnou vakcínu, ale aplikaci hradí zdravotní pojišťovny,“ potvrzuje Petrášek.

S vyšším výskytem černého kašle se od začátku roku potýkají také na Vysočině. Zde za leden zaznamenali 51 případů, to jsou tři pětiny všech nemocných za celý loňský rok.