Boj s černými skládkami stojí České Budějovice miliony korun ročně

Před několika dny někdo vystěhoval na chodník v Pivovarské ulici poblíž Samsonu velké množství nábytku. „Situace s černými skládkami se stále zhoršuje. Občané mě dokážou vždy překvapit jejich kreativitou a přístupem, v tomto případě negativně,“ reagoval náměstek primátorky Michal Šebek.

Problémy se opakují hlavně u kontejnerů na odpad, a to například na Žižkově třídě, v Suchém Vrbném, na sídlišti Máj či Pražském předměstí. Zatímco v roce 2014 Budějovice zaplatily 1,2 milionu korun za likvidaci černých skládek, v roce 2018 to byly už dva miliony a loni dokonce 5,3 milionu korun. To město muselo řešit 287 tun takového odpadu.

„To, co se stalo v Pivovarské, už je opravdu za hranou a viníka poženeme k odpovědnosti. Lidé zkrátka nedodržují základní pravidla slušného chování,“ pokračoval Šebek.

V Budějovicích přitom funguje hned několik sběrných dvorů, kde lze odevzdat prakticky vše a zdarma. Stačí mít ve městě trvalé bydliště a pak zajet třeba ke hřbitovu na Otýlii či do Suchého Vrbného a tam například nábytek vyhodit.

Podle Šebka je potíž i v tom, jak vleklé je řešení jednotlivých případů. „Občas samozřejmě viníka zjistíme, většinou na základě oznámení všímavých občanů. Nicméně v tu chvíli startuje zdlouhavá a legislativní anabáze psaní, dokladování, vyzývání, časů na odvolání, že vlastně na konci už nevíte, proč jste to začal,“ vysvětlil náměstek.

Podle něj chybí rychlá a pružná zákonná podpora. „Tak, aby bylo možné uložit identifikovanému pachateli do 48 hodin veřejně prospěšné práce a nejlépe úklid města,“ doplnil.

Pomáhá i kamerový systém, který občas zaznamená porušování zákona o ukládání odpadů. Natočení přestupku ale nestačí k samotnému usvědčení. „Musíte identifikovat. Rychlost řešení se mi nelíbí. S městskou policií a odborem životního prostředí hledáme, jak ho zefektivnit a zrychlit,“ uvedl Šebek.

Jedou nakoupit, odloží odpad

MF DNES oslovila i zástupce dalších velkých měst kraje. Například v Prachaticích loni likvidovali zhruba 500 černých skládek, tedy v průměru jednu až dvě každý den. Jejich úklid stál přes 400 tisíc korun.

„I přesto, že máme v Prachaticích sběrný dvůr otevřený šest dnů v týdnu a občané města tam mohou odložit většinu svých odpadů zdarma, černé skládky nemizí. Situace je téměř stále stejná,“ potvrdila Ilona Horálková, asistentka tajemníka a vedení města Prachatice.

Problémem jsou i občané z okolních obcí, kteří odpad vozí do kontejnerů u velkých obchodních domů a staví ho kolem nich. „Důvodem je například, že jejich obec zavedla ‚známkový systém‘ a jejich nádoby jim na odpad nestačí. Nebo jedou nakoupit a současně odloží i odpad,“ upozornila Horálková na praxi některých občanů.

Zlepšení v Prachaticích pozorovali v místě kontejnerového stání, kde měli instalovanou fotopast. Díky ní se podařilo odhalit viníka a následně mu uložit pokutu.

V Jindřichově Hradci loni za odklizení více než 50 skládek zaplatili přes 230 tisíc korun. „Občas se podaří usvědčit pachatele z kamerových záznamů či jiným způsobem. Pokutu většina zaplatí na místě při konfrontaci městskou policií. Většinou je pak donutí k tomu, aby černou skládku sami uklidili,“ uvedla Karolína Bartošková z odboru kanceláře starosty.

Mluvčí Písku Petra Měšťanová také zmínila, že větší potíže jsou v místech, kde je větší anonymita obyvatel. Tam, kde žijí především starousedlíci, problémy nemívají. I v Písku jsou některá kontejnerová stání v záběru kamer a rovněž tam v minulosti umístili fotopasti.