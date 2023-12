Voda, odpad i MHD drží ceny, v Českých Budějovicích zdraží jen teplo

Kdyby poplatek za svoz odpadu v Českých Budějovicích zdražili o sto korun ročně, bude to pro městskou kasu znamenat přibližně sedm milionů navíc. Radnice však už nyní doplácí na tuto službu z rozpočtu 70 milionů ročně, a tak se vedení města rozhodlo, že pro příští rok zdražovat nebude. V několikamiliardovém rozpočtu by to neudělalo až tak zásadní změny, ale obyvatelům by to v této době jen přitížilo.

Také proto zůstanou stejné i ceny za vodné a stočné, jízdné v MHD a vstupy do sportovních zařízení města. O nájmech se ještě bude rozhodovat, ale ani tam by případný nárůst rozhodně neměl být skokový.

Zdražuje tak prozatím pouze teplo. Zatímco letos platí obyvatelé Budějovic za gigajoule z městské teplárny 788,59 koruny bez daně, od Nového roku to bude 839,90 koruny. Nárůst je to o šest a půl procenta, což ve výsledku dělá průměrně 85 korun měsíčně navíc pro domácnost. „A to podle nás není tak dramatická změna. Částečně za navýšením stojí to, že se zvedá DPH z 10 na 12 procent. V průměru tak rodina na teple zaplatí o 1 026 korun více za celý rok,“ spočítal náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.

Dalším důvodem růstu ceny jsou stále větší náklady na pořízení emisních povolenek v souvislosti se spalováním uhlí. O to víc je důležité, že už do krajského města míří teplo horkovodem z Temelína.

„Je to pro nás zdroj čistého a stabilního tepla, který dává solidní základ do téměř třetiny rozvodné sítě. To má kladný dopad na cenu energií pro obyvatele, protože tohoto zdroje se netýkají emisní povolenky,“ vysvětlil radní města a jihočeský hejtman Martin Kuba.

Navíc teplárna bude mít brzy k dispozici také kotel na spalování štěpky. Zlomová pak bude stavba spalovny, přesně Zařízení na energetické využití odpadu Nové Vráto. V Budějovicích by měly být díky této kombinaci ceny tepla na několik desítek let stabilní.

„Tento mix nám do budoucna pomůže skončit se spalováním uhlí. Z fosilních paliv zůstane jen zemní plyn, který budeme následně využívat ‚pouze‘ pro stabilizaci hoření nebo při mimořádných haváriích jako záložní zdroj,“ konstatoval už dříve Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice.

Chtějí zlepšení služeb

Spalování odpadu souvisí i se společností FCC, která se v Budějovicích stará o vyvážení popelnic i kontejnerů na sklo, plast či papír. Vedení města není úplně spokojené s činností této společnosti. „Chceme s FCC jednat, protože se domníváme, že ty služby nejsou na nejvyšší úrovni. Bude to téma pro příští rok,“ potvrdil Martin Kuba.

Politici ale nyní neuvažují o tom, že by firma dostala výpověď a radnice vyhlásila výběrové řízení na dodavatele této služby. Město má navíc v FCC i částečný podíl. Obyvatelé platí za svoz 680 korun ročně, město provoz dotuje dalšími 70 miliony.

Jedna novinka, která má zlepšit fungování služby, nastává. Vývoz odpadu budou moci zástupci radnice sledovat, aby mohli přesněji reagovat na případné stížnosti. Vozidla budou vybavená kamerami a GPS tak, aby bylo vždy jisté, že na místě zaměstnanci skutečně byli a popelnice vysypali.

Drobné změny v tarifu chystá i Dopravní podnik města České Budějovice. „Rozšíří se například nabídka jízdného pro seniory od 65 do 74 let. Ti mají nyní k dispozici roční časové předplatní jízdenky za speciální cenu 500 korun. Od 1. ledna budou moci využívat také zlevněné jízdenky 7denní (75 korun), 15denní (135) a 30denní (220),“ uvedla Barbora Fišer, mluvčí podniku.

To, že Budějovickým neporostou náklady na služby, se podle vedení města nijak neodrazí ve výši plánovaných investic. Například 400 milionů spolkne přestavba KD Slavie, více než 100 milionů se má dostat na opravy vodovodů a kanalizací.

Návrh rozpočtu pro rok 2024 už radní schválili a v pondělí tento bod projednají zastupitelé. Radnice počítá s příjmy zhruba tři miliardy. Schodek má být ve výši jedné miliardy. Krýt by ho měly přebytky z minulých let nebo z fondu vodohospodářského majetku.