Nová budova Centra Bazalka pro handicapované voní přírodním dřevem

Deset samostatných a útulných pokojíčků. Každému z nich dominují jinak barevné dveře s fotkou toho, kdo už brzy bude v pokoji bydlet. Dlouhá chodba končí prosvětlenou společenskou místností a kuchyňkou, odkud je přes velká okna vidět do rozlehlé zahrady. Podobné je to i ve druhém patře.

Tak to vypadá, když se projdete po novém domově pro lidi se zdravotním postižením. Ten ve středu otevřelo Centrum Bazalka v Hlinské ulici v Budějovicích. V denním stacionáři by měli bydlet především starší děti či dospělí. Deset klientů se postupně začne zabydlovat v novém od ledna příštího roku.

Svůj pokoj už tu má přichystaný i syn Václavy Welserové. Dospělý Štěpán má středně těžkou mentální retardaci a autismus. „Zázemí, které nám doposud Bazalka poskytovala, bylo úžasné. Ale musíme už myslet i do budoucna. Můj syn potřebuje 24hodinou péči, hlavně dohled a velký prostor, protože má skoro dva metry. Štěpán bude určitě rád i za tuto zahradu,“ naznačuje Václava Welserová.

„Nový domov Bazalky nám pomůže hlavně do budoucna. Ve stávajícím stacionáři byl od pondělí do pátku, na víkendy jsme si Štěpána brali domů. V tomto modelu bychom chtěli pokračovat tady na Hlinské, ale také myslíme i dál, protože nám asi budou síly ubývat a nevíme, jak budeme péči zvládat. Proto nám nový domov Bazalky dokáže výrazně pomoci,“ pochvaluje si maminka Štěpána.

Módní přehlídka na úvod

Stavba vyšla téměř na třicet milionů korun. Dotace z Evropské unie pokryla 95 procent, zbylých pět procent pak zaplatila firma Wienerberger formou dodávky stavebního materiálu. Dvoupodlažní dům se stavěl patnáct měsíců.

„Budovu jsme také doplnili přírodním dřevem, které má v klientech vyvolávat klidnou atmosféru. Uvnitř jsou i pastelové barvy, kdy každé dveře mají tu svou. Dominantou je kruhové okno, jímž se dá koukat přímo na zahradu. Je to pro nás i symbolika spojitosti a péče,“ popisoval při slavnostním otevření jeden z architektů projektu Jan Klein.

„Zahradou a zahradním altánkem to však nekončí, ale možná také začíná,“ uvedl Klein. Naznačil tím myšlenku, že by se nový stacionář Bazalky do budoucna mohl ještě rozrůst blíž k Rudolfovské třídě.

Všichni klienti se zdravotním postižením potřebují hodně podpory, vyžadují neustálý dohled. Personál proto pro ně bude připravený 24 hodin denně. Klientům rovněž zajistí denní program a oni budou v omezené míře zapojováni i do nakupování, přípravy jídel či úklidu a praní prádla.

Na slavnostní otevření nového domova se přišli podívat i ti, kteří tu za pár měsíců budou bydlet. I oni se zapojili do úvodní módní přehlídky. Přehlídkové molo zastoupil chodník podél budovy a oblečení předváděli jak profesionálové, tak právě i zaměstnanci a klienti Bazalky.

Nejen módní přehlídku, ale také celý dům si prohlédl například generální manažer budějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Motor pravidelně s fanoušky vybírá peníze právě pro Bazalku při speciálních duelech před Vánoci. Stejně tak jako každý rok si klienti Bazalky mohou na chvíli vyzkoušet, jaké to je být hokejistou. Hráči Motoru je sami povozí třeba po ledě.