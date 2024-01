Organizaci ocenili soškou anděla za práci se zdravotně znevýhodněnými

Organizaci navrhla na ocenění pracovní skupina pro lidi se zdravotním postižením, která činnost OO dlouhodobě vnímá jako důležitou a prospěšnou.

„Osobně se mi na organizaci líbí její přístup ke klientům. Svou práci dělají srdcem a péče je u nich na prvním místě. To je něco, co je v podobných zařízeních velice důležité, ale ne vždy se toho podaří dosáhnout,“ řekla náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lucie Kozlová.

„Ocenění nám udělalo velkou radost. Andělé jsou symbolem dobra a my je často využíváme i v naší organizaci. Skvěle nám to tak zapadá do našeho konceptu. Vážíme si toho,“ děkovala ředitelka organizace Drahomíra Blažková.

Organizace OO začala svou činnost provozovat před dvaceti lety. Oficiálně si registrovala poskytování služby chráněného bydlení a terapeutických dílen o pár let později. Dále však pokračuje i v dobrovolnické službě a pomáhá rodinám, seniorům a zdravotně postiženým se zvládnutím každodenních činností.

„S klienty intenzivně komunikujeme a snažíme se naše služby přizpůsobit jejich potřebám. Pomáhá nám s tím okolo sedmdesáti zaměstnanců a téměř devadesát dobrovolníků,“ sdělila Blažková. Doplnila, že v minulém roce získala organizace nový areál. Ten je nyní ve špatném stavu a organizace ho před plným využitím musí zrekonstruovat.

Ocenění Anděl uděluje krajský úřad jednou za dva roky a je součástí krajského plánu na vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Organizace OO je již čtvrtým oceněným spolkem. V minulých letech cenu získala například organizace Roska České Budějovice, která sdružuje nemocné s roztroušenou sklerózou.