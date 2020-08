Budějovická radnice chce postavit až 180 městských bytů

Nový bytový dům vyroste vedle Hokejového centra Pouzar v ulici E. Rošického. Radnici tam patří pozemek o rozloze více než 13 tisíc metrů čtverečních. V posledních letech se s ním nic neděje, což se má nyní změnit.

Radní při srpnovém jednání schválili vyhlášení soutěže na návrh k projektu, který nese název Bytový dům 4 Dvory.

„V první fázi výstavby vznikne 150 až 180 bytů. Přesnější číslo nyní nedokážeme říct. Musíme počkat na to, jak si s tím prostorem poradí architekti, kteří se řídí podmínkami v zadání soutěže,“ popisuje náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

Českobudějovická radnice prozradila k projektu před pár dny bližší informace. Jednou z těch nejzásadnějších je částka. Tu zástupci města nyní odhadují na 500 až 600 milionů korun. To je hodnota srovnatelná s projektem výstavby nové sportovní haly, která nikdy nevyrostla.

Nyní je také jasné, jaké byty mají v plánovaném objektu vzniknout. Podle zadání pro architekty budou byty s kapacitou 1+kk tvořit dvacet procent, 2+kk patnáct procent, 2+1 třicet procent, 3+kk patnáct procent a 3+1 dvacet procent.

Dům by měla vybraná firma stavět ve dvou fázích.

„V té první se soustředíme na sociální a dostupné byty o velikosti 1+kk a 2+kk,“ uvádí náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09). Důvodem jsou dotační tituly, které chce vedení Českých Budějovic získat.

Podíl sociálního bydlení by měl být určující pro získání dotace. „V zadání, které vypisujeme, už jsou zapojené věci, které jsme konzultovali s Arpidou. Ta stavba by měla navazovat na tuto a další sociální služby ve městě,“ říká náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN).

Součástí stavby má být i občanská vybavenost. „Rádi bychom tam chtěli nabízet také nějaké komerční prostory,“ popisuje Lavička.

„V neposlední řadě chceme, aby se ateliéry věnovaly také přilehlému okolí. Měly by klást důraz na zeleň a hospodaření se srážkovou vodou,“ přidává náměstek primátora Ivo Moravec (OPB).

Výstavbu nových bytů podporuje i část opozice

Město nyní osloví architektonické ateliéry. „Soutěž o návrh by měla skončit v dubnu příštího roku. Porota vybere několik finalistů, z jejichž návrhů vzejde ten vítězný,“ líčí Lavička s tím, že jen na soutěž je připraveno zhruba 3,4 milionu korun.

Výstavba může odstartovat v letech 2023 až 2024, ale povede k ní dlouhá cesta.

„Zvolená forma je časově náročná, to si uvědomujeme. Děláme to ale s vědomím, že to může být vzor pro výstavbu dalších bytových domů. Nechtěli jsme se omezit na to, že město postaví za co nejmenší částku nějaký činžák. Naším cílem je projekt připravit pořádně i s ohledem na dotační tituly,“ vysvětluje Bouzek. „Jde o cennou část města, která se teprve utváří. Neradi bychom ji zkazili hned na začátku,“ dodává.

Výstavbu nových bytů podporuje i část opozice. „Tenhle projekt mi dává smysl. Jsem ráda, že se na tom pracuje. Je také důležité, aby se dodržela pravidla soutěže, což by se mělo podařit. Ale vadí mi, že radnice nedokáže vytvořit a schválit pravidla pro rozdělování městských bytů. Rada tuhle věc více než rok odkládá. Může se tak stát, že budeme mít v Budějovicích hodně bytů, ale nebudou pravidla pro jejich rozdělování,“ hodnotí opoziční zastupitelka Zuzana Kudláčková (Piráti).

Po roce 1989 vlastnilo krajské město asi 18 tisíc bytů. Nyní jich má téměř dva tisíce. I proto vedení radnice v koaliční smlouvě slíbilo, že zahájí výstavbu městských nájemních bytů pro mladé rodiny a seniory.