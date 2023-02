Jihočeská města plánují stavět nové bytové domy i celé čtvrti

Kdo si dnes zažádá o městský byt, musí se zpravidla připravit, že se zařadí mezi desítky dalších zájemců. Přitom i větší města jich nabízejí jen jednotky. Radnice na jihu Čech tak chystají výstavby nových domů i celých čtvrtí, kde by část bytů pronajímaly.

Ve Veselí nad Lužnicí už nyní plánují postavit hned tři objekty v lokalitě U Zastávky. „Otevřeli jsme veřejnou zakázku na projektování a na konci února bude uzávěrka. Předpokládáme, že v březnu už bychom mohli uzavřít smlouvu s projektantem,“ plánuje starosta města Vít Rada. Projekt má vyjít na osm milionů korun.

Náklady na jeden objekt s 18 byty pak na 60 milionů. Ty chtějí postavit dva. Třetí bude přibližně s deseti až dvanácti byty. „Jeden dům bychom chtěli vybudovat za město ve smyslu nájemního bydlení. Další dva buď postavíme také sami a nabídneme k prodeji, nebo rovnou projekt poskytneme developerovi, který zbytek zařídí sám,“ uvažuje Rada.

Hotovo by mohlo být do konce roku 2027. Další lokalitou, kde radní ve Veselí již řadu let plánují výstavbu, je prostor bývalého kina. Přestože se v minulosti mluvilo o návratu kina či přestavbě na komunitní centrum, přednost dostaly byty.

„Začátkem minulého roku se nám podařilo udělat změny v územním plánu, který tam s výstavbou nepočítal. Na konci roku jsme odkoupili všechny potřebné pozemky. Tady chceme jít cestou, že otevřeme výběrové řízení pro developery. Pak budeme posuzovat, kdo nabídne nejlepší projekt. Až dokončí stavbu, na které se domluvíme, pozemky mu poté prodáme,“ dodává starosta.

Přestože město spravuje 346 bytů, všechny jsou obsazené. Ročně se jich uvolní zhruba osm, na které je podle Rady i třicet zájemců.

Proměna areálu Blanice v Týně

Podobná situace je i v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Tam do budoucna počítají s velkou přestavbou sídliště Na Hlinkách, kde jsou bývalé ubytovny, které dříve sloužily dělníkům pracujícím na stavbě Jaderné elektrárny Temelín.

„Tříhektarový areál Blanice jsme dostali darem. Předchozí vedení města chtělo opravit asi tři patra jednoho z panelových domů. My jsme se ale rozhodli jít jinou cestou, protože nevíme, zda panelák na svém místě zůstane i do budoucna. Letos v rozpočtu počítáme s urbanistickou studií, která zpracovává čtvrť jako celek. Podle analýzy zohledníme i to, co je ve městě potřeba. Nejen byty, ale i parkování, zeleň a další občanskou vybavenost,“ objasňuje starosta města Karel Hladeček.

Zatím to vypadá, že by musela jít k zemi většina bývalých ubytoven. Počítá se maximálně s jejich betonovými skelety. „Je to sice 40 let staré sídliště, ale drtivá většina malinkých bytů je již 30 let prázdná a vybydlená. Je to opravdu v žalostném stavu a jedinou hodnotu má betonový skelet,“ vyhodnocuje.

Jako vhodné lokality pro výstavbu se v řadě měst jeví také prostory bývalých kasáren. A výjimkou není ani Týn. Areál radní získali už před 17 lety. Postupně tam tak vzniká nová čtvrť s bytovými domy i průmyslovými stavbami. A rozšiřovat se má i do budoucna.

„Aktuálně tam máme rozjednaný projekt na výstavbu dvou domů. Každý z nich by měl mít 14 jednotek. Myslím si, že pokud seženeme nějaké dotační prostředky, je reálné v tomto volebním období stavbu zahájit,“ věří starosta. Jeden dům by zůstal nájemní, druhý by mohlo vedení nabídnout k prodeji, čímž by se do rozpočtu vrátila část nákladů.

Plány v Táboře i Písku

O poznání dál jsou v Táboře, kde celý areál bývalých kasáren už nechalo město srovnat se zemí. Na jejich místě má vyrůst nová městská čtvrt Dvorce s rozlohou okolo deseti hektarů, kde by mohlo bydlet až 1 700 lidí. Chybět nebude ani parkoviště, kulturní dům nebo park s vodním prvkem.

Plán na přestavbu opuštěných kasáren je aktuální i v Písku. „Nyní projektujeme infrastrukturu pro vstup do areálu a chtěli bychom v něm vybudovat zhruba 400 bytů,“ potvrzuje místostarostka Petra Trambová.

Dočkat by se měli i obyvatelé Českého Krumlova. Kromě toho, že dělníci pracují na výstavbě nového sídliště Vltavín, za kterým stojí soukromý investor, na novou městskou čtvrt Nový Dvůr se mají v budoucnu proměnit i kasárna ve Vyšném.

„Mohly by tam žít až čtyři tisíce lidí. Stávající projekt ale bude muset projít určitou revizí, protože oproti minulému vedení města v něm chceme více startovacích a městských bytů,“ upozorňuje starosta Krumlova Alexandr Nogrády.