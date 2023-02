Trh s byty a domy zamrzl, nové se nestaví. Lidé nemají zájem a peníze

Zatímco předloni se v Jihočeském kraji začalo pracovat na 2 877 bytech, v roce 2022 to byly pouhé dva tisíce. „Daleko citelnější byl propad u výstavby bytových domů, kde z 1 136 bytů v roce 2021 klesl počet na 304. To je propad o téměř tři čtvrtiny,“ upřesnila Irena Votrubová z krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Českých Budějovicích.

Jihočeský kraj se na počtu bytů, které se začaly v Česku vloni stavět, podílel necelými pěti procenty. Více než dvě třetiny ze všech nově budovaných jednotek tvořily byty v rodinných domech.

Razantního útlumu bytové výstavby si všímají i větší stavební firmy, většina z nich tak výrazný propad dlouho nepamatuje. „Když to trochu přeženu, přestaly se stavět veškeré byty, a to v rodinných i v bytových domech. Developeři v Budějovicích momentálně dodělávají rozestavěné projekty a do dalších se nepouštějí. Trh s byty a domy zkrátka zamrzl,“ přibližuje situaci v krajském městě Jan Nedvěd, majitel stavební a developerské firmy Mane.

Podle něj je hlavním důvodem současná ekonomická situace lidí, kteří si nemovitosti kvůli přemrštěným cenám nemohou dovolit. Například za nově dostavěný byt 3 +kk v centru Budějovic s výměrou okolo 110 metrů čtverečních si developeři účtují 10 milionů korun. Garsonky do 50 metrů čtverečních pak běžně stojí tři miliony.

Podobné nabídky jsou nyní běžné v katalozích realitních makléřů, přitom ještě relativně nedávno si zájemci takové byty rozebrali do několika hodin nebo maximálně dnů.

„Volných bytů je nyní spousta a prakticky všechny realitní kanceláře jsou nešťastné, protože lidé zkrátka byty nekupují. Mohou za to hlavně vysoké ceny všeho, inflace a zejména úrokové sazby u hypoték, které je dělají pro naprostou většinu lidí nedostupné,“ hodnotí Nedvěd aktuální situaci.

Byty chystají i města

I tak se ale podle postřehů realitních makléřů daří nemovitosti prodávat. „U luxusních bytů okolo 10 milionů je pokles cen zatím nejmenší, takové bydlení stále ještě poměrně rychle prodáme. O podobné nemovitosti se zajímají hlavně ti, kteří peníze příliš neřeší a současná ekonomická situace se jich tolik nedotýká,“ připomíná realitní makléř Michal Matějovský z budějovické kanceláře Re/Max Dynamic.

Na druhou stranu opadá zájem lidí ze střední třídy, kteří si při svých příjmech ještě nedávno mohli bez potíží dovolit hypotéku na koupi bytu. „Lidé mají dnes strach si cokoliv kupovat a počet nemovitostí v nabídce poslední dobou násobně roste. Na trh se navíc brzy dostanou i byty a domy, jejichž chod domácnosti zkrátka neutáhnou,“ varuje makléř Ivan Horňák. Trh by se tím dál sytil více dostupnými nemovitostmi a o nové byty by logicky zájem nadále klesal.

Navýšit počet dostupných bytových jednotek by na druhou stranu mohla města a obce, které by je zájemcům nabízely formou nájmu. Například radnice v Českých Budějovicích už několik let plánuje výstavbu obytné čtvrti v lokalitě Čtyři Dvory. Smělé plány na stavbu stovek bytů mají i v Táboře nebo v Písku, nové městské bydlení má vyrůst také v Českém Krumlově.

Ani to však není záruka, že byty ve městech skutečně vzniknou. Podle Nedvěda bude novou výstavbu brzdit hlavně nedostatek financí. „Sama města by takové investice nezvládla. Do stavby domů by se pustila jen za podpory státu, který by peníze uvolnil na družstevní výstavbu bytů, což má určitě smysl. Jenže nikdo neví, kde na to vzít peníze. Spíše si myslím, že se o tom bude hodně mluvit, ale nic se nestane,“ předvídá Nedvěd.

Oproti roku 2021 se loni začalo stavět v kraji více bytů jen ve dvou okresech. Nejvýrazněji se to podle statistiků projevilo na Písecku, kde byl nárůst téměř o 30 procent. I přesto se písecký okres na počtu rozestavěných bytů v kraji podílel nejméně, a to šesti procenty. Nejvíc jednotek v bytových domech se stavělo loni na Českobudějovicku, a to téměř 57 procent z celého kraje.