Budějovická radnice zvažuje, že opraví letní kino a Budvar arénu současně

Nemají na první pohled mnoho společného, až na jednu zásadní věc. Stojí hned vedle sebe. A tak spolu mohou proměna letního kina Háječek a úpravy hokejové Budvar arény v centru Budějovic souviset až tak, že to druhé bez prvního nebude.

Jasněji by mohlo být už tento týden, kdy se vedení radnice chystá přímo na místo, aby prozkoumalo aktuální stav kina a jeho zázemí. Pokud by se časem dostalo na jeho modernizaci, mělo by to pravděpodobně dopad i na hokejové fanoušky, kteří by se dočkali rozšíření bufetů či sociálního zázemí v hale.

„Chceme v Háječku provést takové místní šetření. Na základě toho pak zvolíme další postup. Ale v případě, že bychom letní kino modernizovali, tak by se nabízelo to spojit i s částí zimního stadionu, která na něj navazuje,“ potvrdil náměstek primátorky Petr Maroš.

O velkých úpravách zimního stadionu se mluví už roky, to samé platí o Háječku. Většinou se ale dostalo spíš na kosmetické změny z pohledu celé arény i kina.

Provozovatelé Háječku například divácký prostor zpříjemnili lehátky a celkově pod novými nájemci areál ožil. „Určitě by si modernizaci zasloužil. Pro diváka jsou hlavní posezení a toalety, ale na celém kinu je znát, že slouží desítky let. My to vidíme i v technickém zázemí,“ reagoval Dan Habrda z týmu provozovatelů.

Areál pochází z 50. let minulého století a už se o něj zajímali i odborníci přes technické památky. Přes léto tam zavítají tisíce návštěvníků, letos byl největší zájem o hit Barbie, ale úspěšné jsou i koncerty. Současní provozovatelé mají prodlouženou smlouvu o další rok.

„Je to na tak krátkou dobu i proto, že vedení města má zájem s areálem něco dělat, a tak nechtělo dlouhodobý pronájem, kdyby se chtěli pustit do rekonstrukce,“ přidal Habrda.

Více možností pro stadion

Také v Budvar aréně je velká poptávka po úpravách. Fanoušci z kotle a nejbližšího okolí nemají příliš komfortní zázemí. Pak se stává, že mnozí odbíhají na toaletu ven ke stromům. Ideální to rozhodně není ani na straně do ulice F. A. Gerstnera, kde v minulosti fungovalo občerstvení, ale už tam dlouho není.

V uplynulých letech se uvažovalo o několika záměrech, jak prostory zvelebit. Jedním z nich bylo například rozšíření směrem k řece Vltavě, z toho ale nakonec sešlo kvůli řadě problémů. Více ve hře je tak právě úprava směrem k Háječku.

„A na stole leží i možnost přestavby druhé haly. Pak by tam mohly vzniknout například ubytovací zařízení, posilovna a další zázemí,“ vyjmenoval náměstek Maroš.

Vedení budějovického klubu se dlouhodobě snaží, aby se stadion zmodernizoval. „Věříme, že se současným vedením města bychom se mohli posunout. Chybí zejména odpovídající posilovna, tělocvična či regenerace. Pro fanoušky jsou zcela nedostatečné kapacity toalet a bufetů,“ upřesnil generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

V hale narychlo navyšovali kapacitu

Maroš zmínil, že i nadále řeší také technický stav Budvar arény. Připomněl tím varování bývalého hráče a trenéra Motoru a politika Karla Pražáka. Ten opakovaně kritizoval bývalé vedení města s tím, že stadion nesplňuje hned několik bezpečnostních opatření. Opíral se o posudek architekta Arnošta Navrátila, profesora na ČVUT. Arénu posuzoval s ohledem na prostorové a funkční požadavky i bezpečnost fanoušků. A shledal závažné nedostatky.

„Jsou nejen v rozporu se základními hygienickými normami, ale především jsou to nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost diváků,“ píše Navrátil ve zprávě, kde je i návrh dalšího postupu. Na mysli měl například dostatečné zajištění odvodu kouře.

Problém podle Pražáka nastal už v roce 1998, kdy velkou rekonstrukci stadionu projektovali. Měl být pro přibližně pět tisíc diváků.

31. května 2021

„Jenže pak komise rozhodla o navýšení kapacity. Narychlo se tak projekt předělával, aby se vešlo o 1 400 diváků více,“ vzpomínal Pražák. Tato zásadní úprava znamenala mimo jiné zrušení několika vstupů a také to, že je uvnitř dodnes nedostatek toalet a chybí i nouzový shromažďovací prostor. Bývalé vedení radnice později reagovalo, že má na všechno razítka a revize.

„My jsme se ale dohodli, že pan profesor Navrátil svůj posudek dopracuje o další podrobnosti, abychom s ním mohli dále pracovat a najít další řešení,“ navázal Maroš.