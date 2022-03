Co dál s budějovickou Budvar arénou? Dostavba by vyšla až na půl miliardy

Vyměnit sedačky za 10 milionů korun, zvýšit tak komfort a bezpečnost, ale také snížit kapacitu Budvar arény o 500 míst. Nebo dostavět prostor u řeky a získat tím další občerstvení, VIP prostor a tolik chybějící WC. Či snad rozšířit zimní stadion směrem k parku Háječek.

Možností, co dělat s velkým sportovním areálem v centru Budějovic, je hned několik. O Budvar aréně se v posledních týdnech často mluví, a to nejen proto, že byla hala v pondělí i v úterý vyprodaná při čtvrtfinále play off extraligy Motoru s Pardubicemi.

Zastupitelé při svém jednání na začátku týdne opět řešili bezpečnost stadionu a celkově jeho další budoucnost. Město České Budějovice je jeho vlastníkem. Téma před časem znovu otevřel Karel Pražák, bývalý hráč i trenér Motoru či poslanec.

„Nejdůležitější je nyní vyřešit bezpečnost diváků, to znamená například úpravy vstupu,“ zdůraznil.

Na místě je podle něj i výměna sedaček a další změny tak, aby vznikly dostatečné únikové zóny. To podle něj nyní chybí a znamená ohrožení.

Sám je připravený chodit před zastupitele dál a na problémy upozorňovat, dokud se nezačne něco dít. Hodlá se zároveň obrátit i na některého z poslanců, aby věc konzultoval i ve sněmovním podvýboru pro Hasičský záchranný sbor.

Dokument o stavu Budvar arény do zastupitelstva připravil náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice). Ten především upozornil, že halu před 20 lety řádně zkolaudovali a funguje bez potíží. Nějaký okamžitý a nezbytný zásah kvůli bezpečnosti tak podle něj není nutný.

„Co se týká třeba rozložení sedaček, tak minimální vzdálenost je 35 a optimální 40 centimetrů, my máme 36,“ upřesnil Moravec.

Podle něj by navíc jejich výměna stála odhadem 10 milionů a ještě by hrozila opětovná kolaudace, což jsou další náklady. Navíc by z kapacity 6 421 ubylo asi 500 míst. „Přednost teď má oprava střechy sportovní haly a plaveckého stadionu,“ doplnil.

Úpravy za půl miliardy

Náměstek přislíbil, že se aréně bude dál věnovat. Podle něj je však potřeba si uvědomit, že například dostavba směrem k řece nebo parku Háječek bude také velmi drahá. Obě možnosti navíc ještě nejsou ani připravené.

Někteří členové opozice by se prozatím spokojili s tím, pokud by město nechalo dopracovat dokument architekta Arnošta Navrátila, který je profesorem na ČVUT. Toho už dříve oslovil právě Pražák a požádal ho o zpracování posouzení stavu zimního stadionu.

„Nechceme, aby to vyznělo do ztracena. Proto by bylo dobré, aby město zadalo dopracování materiálu, aby to byl skutečný odborný posudek s razítkem. Na základě něho se pak můžeme posunout dál,“ přál by si opoziční zastupitel Petr Maroš (ODS).

Není podle něj možné, aby se s kolegy jen tak rozhodli na jednání zastupitelstva. „Zároveň je potřeba vytvořit také ekonomickou variantu možných úprav a minimalizovat bezpečnostní ohrožení,“ doplnil.

Samotným fanouškům pak v hale scházejí především toalety, těch je na počet diváků příliš málo, hlavně dámských. Stejně tak není dostatečný ani prostor pro občerstvení. Už od sezony 2017/18 je například celá tribuna A bez výdejního místa a s minimem sociálního zázemí. Může za to nastavení smlouvy s City centrem.

Naopak protější tribuna u řeky by mohla doznat změn. „Příprava tohoto projektu je navíc nejvíce rozpracovaná,“ podotkl další zastupitel František Konečný (nezařazený, dříve ANO).

I podle něj je stav Budvar arény nutné řešit. Pokud by se dostalo na tuto akci, znamenalo by to více místa právě na WC či občerstvení, ale také by vznikly takzvané skyboxy, místa pro VIP diváky. Rozšířená část by stála na pilotech, začínala by tak až v patře.

Druhou možností je dostavba směrem k parku Háječek a propojení s letním kinem. Tato studie počítá s tím, že ve vzniklém prostoru vzniknou „suchá sportoviště“ pro přípravu mládeže či sklady. Zároveň by tam byl větší prostor pro občerstvení a další sociální zařízení.

„Prostor by mohl sloužit v létě pro potřeby kina a v měsících září až duben by ho využili návštěvníci Budvar arény,“ zmínil Ivo Moravec.

Třetí možností je pak zvětšení tréninkové haly směrem do ulice F.A. Gerstnera, kde by vzniklo ubytování, místnost pro rozcvičení a opět by tam mohlo být i sociální zázemí.

Odhad nákladů na tyto tři dostavby je ovšem půl miliardy korun. Příprava by navíc ještě zabrala pár let. Do konce letošního play off se tak s Budvar arénou určitě nic dít nebude. Dále bude záležet spíše na novém vedení radnice, které vzejde z podzimních voleb.